Husilerden, Suudi Arabistan'daki kritik tesise füzeli saldırı
Yemen’deki Husiler, Suudi Arabistan’ın Aramco petrol tesislerini füze ile saldırdı.
Yemen’deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan’ın Cidde limanındaki Aramco petrol tesislerini vurduğunu duyurdu. Husiler saldırının füze ile gerçekleştirildiğini açıkladı.
Suudi Arabistan’ın önderliğindeki Arap Koalisyon Güçleri Sözcüsü Albay Türk El-Maliki’den henüz açıklama yapılmazken Husiler’in Asker Sözcüsü Yahya Sari açıklama yaptı. Sari’nın “Sabah saatlerinde Aramco tesislerini hedef alan füze, başarılı bir şekilde hedefe isabet etti” ifadesini kullandı.
Husiler, Eylül 2014’ten bu yana Yemen’de başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015’ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetini destekliyor.
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