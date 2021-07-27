Sığınmacı ve mülteci arasındaki fark nedir? Hüsna Yardak anlattı
Son zamanlarda Afgan sığınmacıların ülkeye girdikleri görüntüler ile ilgili Türkiye gündemi tekrardan mülteci konusu etrafında toplanmaya başladı. Sığınmacı ile mülteci arasındaki fark nedir konusunu ve ön yargılı tutumları Mülteciler Derneği Kadın Komitesi Başkanı Hüsna Yardak, görüşlerini Cumhuriyet.com.tr'ye anlattı.
Türkiye'ye son günlerde sığınmacı akını olduğu yönünde birçok görüntü medyada yayınlanırken mülteci konusu tekrardan gündeme geldi.
Çeşitli yaklaşımlar ortaya konulurken, kimi yurttaşlar tepkili, kimi yurttaşlar ise bazı söylemlerin mültecilere karşı düşmanlık içerdiğini savunuyor.
Sığınmacı ile mülteci arasındaki fark nedir konusunu Mülteciler Derneği Kadın Komitesi Başkanı Hüsna Yardak, görüşlerini Cumhuriyet.com.tr'den Sinem Nazlı Demir'e anlattı.
Mülteci ve sığınmacı arasındaki farkı açıklar mısınız?
'Öncelikle, 2014 Suriye göçünden itibaren ülkemize büyük bir göç akımı oldu. Bu toplu göç sırasında göç eden kişilerin geri döneceği düşünülerek bir mülteci statüsü verilmedi. Geçici koruma adı altında sığınmacılar alındı. Yani şu an geçici bir statüye sahipler. Mülteci dediğimiz farklı bir durum. Mültecilik bir iltica başvurusunun kabul olunması durumudur. Başvurusu kabul olanlar o statüye erişiyor ve farklı haklara sahip olabiliyorlar. İltica başvurusuna yapan herkesin başvurusu da kabul edilmiyor. Bu başvuru sırasında kişi araştırılıyor ve onay gelirse de uluslararası korunma kimliği alınıyor. Bu ülkede barınabilmeleri ve haklardan yararlanmak için bu başvurunun olması gerekiyor. Bizim ülkemizde aslında mülteciden daha çok sığınmacı var.'
Özellikle Afgan sığınmacılara ve Suriyeli mültecilere karşı söylenen sözler ve tutumlarla ilgili neler düşünüyorsunuz?
'Nihayetinde bu kişiler insanlar. İnsan faktörü önemli. Genellememek gerekiyor. Her şey bir anda olabilir. Biz de aynı pozisyona düşebilir. Hep beraber insan onuruna yaraşır şekilde yaşıyor olabilmemiz lazım.'
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