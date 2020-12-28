Huzurevindeki Covid-19 ölümlerinde yöneticilerin yargılanmasının yolu açıldı

28 Aralık 2020 Pazartesi, 10:53

Eskişehir Hacı Süleyman Çakır Huzurevi’ne nisan ayı başında salgının bulaşması sonrasında 47 yaşlı ve 28 personel olmak üzere toplam 75 kişi bir hafta içinde covid19 hastalığına yakalanmış, yaklaşık 20 yaşlı ile bir huzurevi personeli hayatını kaybetmişti. Yaşlılardan 9’unun ölüm nedeninin koronavinüs olduğu açıklanmıştı. Huzurevindeki ölümlere ilişkin yürütülen idari soruşturmada, yaşlılar ve kurum personelinin semptom göstermelerine rağmen hastaneye gönderilmek yerine ağır kesici verilerek kurumda bırakılmaları neticesinde salgının huzurevine yayıldığı ortaya çıkmıştı. Salgında ölen idari personel Sadık Kaya’nın ise kronik rahatsızlığı olmasına ve izin istemesine rağmen yöneticiler tarafından çalışmaya zorlandığı öğrenilmişti. İl Müdürlüğü ile Bakanlık tarafından yapılan ön incelemede ihmallerin sorumluluğu sadece kurumdaki sağlık çalışanları N. E. ve A. M. Ç.’ye çıkarılarak haklarında soruşturma izni verilmişti.

YÖNETİCİLERE DE YARGI YOLU AÇILDI

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ile huzurevi personeli Sadık Kaya’nın kızı Merve Kaya Erdoğan’ın, ölümlerde ihmali bulunan yöneticilerin de soruşturularak yargılanması yönünde yaptığı çağrılar sonuç verdi. Eskişehir Valiliği başvuru üzerine yaptırdığı son incelemede dönemin Süleyman Çakır Huzurevi Müdürü M.T. ile dönemin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü A.S.’nin de yargılanabilmesi için soruşturma izni verdi.

‘BABAMI BİLE BİLE ÖLÜME GÖNDERDİLER’

Kronik rahatsızlığı olmasına rağmen salgında huzurevinde çalıştırılmaya zorlanan ve Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiren huzurevi personeli Sadık Kaya’nın kızı Merve Kaya Erdoğan kararı şöyle değerlendirdi:

“Babam kronik rahatsızlığı olmasına ve izin istemesine rağmen o ortamda çalışmaya zorlandı. Bile bile ölüme gönderildi. Babamı artık geri getiremeyiz. Ama hem babam hem de huzurevindeki yaşlıların ölümündeki ihmallerin gerçek sorumlularının ortaya çıkarılarak, adaletin yerini bulması tek dileğimiz” dedi.

‘BUNCA İHMAL VE ÖLÜM BAŞKA YERDE YOK’

Süleyman Çakır Huzurevi’ndeki ölümlerin soruşturulması için hem Eskişehir, hem de TBMM’de çaba gösteren CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ise, yaşlıların ve personelin ölümlerinde ihmali bulunan tüm sorumluların yargı önünde hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

Çakırözer, “Eskişehir’de ve Türkiye genelinde başka hiçbir kurumda bir anda bu kadar çok ölümlü vaka yaşanmadı. Daha baştan izolasyon önlemleri alınmıyor. Orada kalan yaşlılar ile dışarıdan gelen personel aynı ortamda zaman geçiriyor. Covid semptomu gösterenler hastaneye gönderilmeden ağrı kesici verilerek kurumda tutuluyor. Kronik rahatsızlığı olan çalışanlara izin verilmiyor. Sonucu aynı binada bir haftada 75 vaka ve 10’u covid teşhisiyle 20’ye yakın ölüm! Bu skandalın üstünün idare tarafından örtülmesi girişimlerini engellemek için çok çaba harcadık. İlk suç duyurumuzda ‘Üstü kapanmasın soruşturulsun’ dedik. Ama ön incelemede sorumluluk en alttaki iki sağlıkçıya çıkarılıp yöneticiler aklanmak istenince bir çağrı daha yaptık. Eskişehir Valiliği yeni bir inceleme yaptı. Ve dönemin huzurevi müdürü ile dönemin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü hakkında da soruşturma izni verildi. İhmallerin sorumluları yargılanmalı.”

‘TÜM SORUMLULAR YARGILANMALI’

Huzurevinde yaşanan ölümlere ilişkin idari soruşturmaların tamamlandığına dikkat çeken Çakırözer, şöyle konuştu:

“Başından beri yaşlılarımız ile personel Sadık Kaya’nın korunamamasında kimin ne ölçüde ihmali, sorumluluğu varsa ortaya çıkarılmasını ve cezalandırılmasını istedik. Bundan sonrası yargının işi. Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir. Cumhuriyet’in savcı ve hakimleri de huzurevlerine emanet edilen yaşlılarımızın ve kurum çalışanlarının ölümüne neden olan vahim ihmallerde kimlerin sorumlu olduğunu ortaya çıkaracaktır. Yargının bu huzurevindeki ihmallere ilgili vereceği kararlar bundan sonra benzer ihmalleri ve ölümleri önleyici olacak caydırıcı önem taşımaktadır. Yargının bu ölümlerdeki ihmalleri sonuna kadar soruşturarak, ihmalleri olanları cezalandırılacağına inanıyorum”

Merve Kaya’nın Avukatı Kemal Sayılır da “İlk incelemede yöneticiler hakkında soruşturma izni verilmedi. Ölümlerin faturası 2 sağlık çalışanına kesilmek istendi. İtirazlarımız üzerine yöneticiler hakkında adli soruşturma izni verildi. Sürecin takipçisi olacağız” dedi