İasos Antik Kentin'e yapılmak istenen maden limanı yargıya taşınıyor

26 Ocak 2021 Salı, 11:50

Milas'ın Kıyıkışlacık köyünde bulunan Iasos Antik Kenti'nin yakınlarında Ayıldız Madencilik ve Yükleme A.Ş., "yük tahmil ve tahliye iskelesi ve dip tarama projesi" için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ÇED için başvurdu. Bakanlık, projeye ilişkin Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Milas Belediyesi'ne görüş sordu. Belediyeler, projeye için olumsuz yönde görüş bildirirken 4 Ocak 2021 tarihinde Muğla Valiliği, projeye 'ÇED gerekli değildir' kararı verdi.

Bölge halkı, geçimini turizm ve balıkçılıkla sağlarken, projenin yapılması halinde en başta doğanın zarar göreceğini, balıkların olumsuz etkileneceğini söyleyerek karşı çıktılar. Halk, projeye verilen 'ÇED gerekli değildir' kararının 'iptali' talebiyle avukat Bora Sarıca'ya vekalet verdi.

Köylülerin avukatı Sarıca, liman projesini yargıya taşıyacaklarını belirterek şunlarısöyledi:

"Türkiye'de nerede güzel bir doğa, korunması gereken bir kültür tabiat varlığı varsa onu bozmaya yönelik bir de işletme, bir projeyle karşı karşıyayız. Kıyıkışlacık'a ilk defa geldim. Hayran kalmamak elde değil. Burası bir cennet. Buranın bir cennet olarak kalması için çaba gösteriyoruz. Bunun bir halkın mücadelesi olduğu gibi bir de hukuk mücadelesi tarafı var. Ben de hukuk mücadelesi konusunda köylüler tarafından vekaletlendirilmiş bir avukat olarak dava açacağım. Muğla Valiliği'nin vermiş olduğu 'ÇED gerekli değildir' kararının iptalini talep edeceğiz."

"LİMANA HAYIR" EYLEMİ

Limanda eylem yapan halka, bölgede yaşayan yabancıların yanı sıra çok sayıda turist de destek verdi. Geçimi balıkçılıkla sağlayan bir yurttaş, uzun süredir balığın azaldığını ve eve ekmek götüremediğini söyledi. Liman projenin bölgedeki Iasos Antik Kenti'ni olumsuz etkileyeceğini vurgulayan halk, 'Liman istemiyoruz', 'Limana hayır' diyerek slogan attı.

Halk adına limanda basın açıklaması yapan Kıyıkışlacık köyü muhtarı Halis Şahin, Avrupa Birliği tarafından Aralık ayında zeytin ve zeytin yağı üretiminin tescillendiğini, bölgenin tarihi eserlerle bilindiğini vurgulayarak, "Bu nedenle yapılmak istenen 'maden ve nakliye projesi' bütün bölgenin ölümüne neden olacaktır. Güllük Körfezi'nde yapılmak istenen ikinci limanda ısrarcı olunmasını anlayamıyoruz. Bu projenin hem Muğla Büyükşehir Belediyesi hem de Milas Belediyesi'nde tüm partilerin oybirliğiyle reddedildiği bir proje olduğunu belirtmek isterim" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a seslenen muhtar Şahin, "Sesimizi duyun, Iasos Antik Kenti'mizin tarihi ve doğasıyla cennet kalması için bizlere yardım edin. Desteklerini bekliyoruz" diye çağrı yaptı.

Balıkçı bir yurttaş ise eylem sırasında elindeki bir torik balığını getirerek, liman projesine "Liman yapılırsa bunları artık rüyamızda göreceğiz" diyerek tepkisini dile getirdi.