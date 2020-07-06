İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Halk Ekmek Genel Müdürlüğü’ne yeni atama!

06 Temmuz 2020 Pazartesi, 17:47

6 Temmuz’da emekli olarak görevden ayrılan Salih Bekaroğlu yerine Okan Gedik, Halk Ekmek Genel Müdürü olarak görevlendirildi.

1973 doğumlu Gedik, 1996 yılında Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden, 2001 yılında Koç Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans (Executive MBA) programından mezun oldu.

Kariyer hayatına Kibar Grubu’nda başlayarak, grup şirketlerinde 1996-2017 yılları arasında farklı görevler üstlendi. 1996 yılında iş hayatına adım attığı Assan Alüminyum A.Ş.’de sırasıyla Pazarlama ve Satış Uzmanı Pazarlama Şefi, Yurtdışı Satış Müdürü, Pazarlama ve Satış Müdürü ve Satış Direktörü olarak görev aldı. 2008 yılından itibaren Grup şirketlerinden Assan Hanil Otomotiv A.Ş.’de görev yapan Gedik, söz konusu şirkette 2017 yılına kadar Satış ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışmalarını sürdürdü. Kendisi aynı zamanda kurucu yönetim kurulu üyesi olarak 2012-2017 seneleri arasında TSI Uçak Koltuğu Üretim A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 2017 yılında katıldığı Kale Grubunda 2019 yılı sonuna değin Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğü, Kale Maden, Kale Nakliyat ve Kale Frit şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanlığını görevlerini üstlendi.

Mevcut iş hayatı sırasında Türkiye Seramik Federasyonu (SERFED) yönetim kurulu üyeliği, Seramik Kaplama Malzemeleri Üreticileri Derneği (SERKAP) yönetim kurulu üyeliği, Kocaeli Sanayi Odası Meclis üyeliği, Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) üyeliğinde bulundu ve çeşitli çalışma gruplarında görev aldı.

İyi seviyede İngilizce bilen Gedik, evli ve bir çocuk babasıdır.