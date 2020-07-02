İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Sivas Katliamı mesajı

02 Temmuz 2020 Perşembe, 10:25

Sivas’ta, 2 Temmuz 1993 tarihinde Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında Madımak Oteli’nde 33 aydın ve sanatçı ile 2 otel görevlisi yakılarak katledildi.

Katliamın 27. yılında sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşım yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu şunları söyledi:

"Sivas Katliamı’nda yitirdiğimiz canları bir kez daha rahmetle anıyorum. Bu ülkede yaşayan bütün inanç grupları özgür ve kardeşçe yaşayacak. Fitne ve fesat peşinde olanlar, nefreti körükleyenler hiçbir zaman bu topraklarda kök salamayacak. #unutMADIMAKlımda"