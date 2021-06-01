İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan üniversitelilere: "Online eğitimle mezun olmuşumdur" diyeniniz çok biliyorum...
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Genç Üniversiteli Eğitim Desteği'nin son taksidinin, üniversite öğrencilerinin hesaplarına yatmaya başladığını duyurdu. İmamoğlu, 'Elbet geçer bugünler' diyerek gençlere de seslendi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Genç Üniversiteli Eğitim Desteği'nin son taksidinin, üniversite öğrencilerinin hesaplarına yatmaya başladığını Twitter'dan duyurdu.
'ELBET GEÇER BUGÜNLER'
İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili üniversite öğrencisi kardeşlerim, Genç Üniversiteli Eğitim Desteği'nin son taksidi hesaplarınıza yatmaya başladı. "Online eğitimle mezun olmuşumdur" diyeniniz çok biliyorum ama elbet geçer bugünler ve doya doya üniversite günlerini yaşarsınız" ifadelerini kullandı.
İmamoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:
Sevgili üniversite öğrencisi kardeşlerim, Genç Üniversiteli Eğitim Desteği'nin son taksidi hesaplarınıza yatmaya başladı. "Online eğitimle mezun olmuşumdur" diyeniniz çok biliyorum ama elbet geçer bugünler ve doya doya üniversite günlerini yaşarsınız.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) June 1, 2021
GENÇ ÜNİVERSİTELİ EĞİTİM DESTEĞİ NEDİR?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 'Genç Üniversiteli Eğitim Desteği' projesi kapsamında, 2021-2022 eğitim öğretim yılında üniversitede öğrenim gören, kendisi veya ailesi İstanbul’da ikamet eden ve burs başvuru koşullarını sağlayan öğrencilere karşılıksız burs verdi. İmamoğlu, proje kapsamında son taksidin öğrencilerin hesabına yatmaya başladığı duyurdu.
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