İBB Başkanı İmamoğlu: Kurban Bayramı'nda yapılan bağışlar hedefin üstüne çıktı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Vakfı'na Kurban Bayramı'nda yapılan bağışın hedefin üstüne çıktığını duyurdu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Vakfı’na yapılan bağışlar hedefinin üstüne çıktı, 130 bin ihtiyaç sahibi ailemizin evine kurban eti ulaşacak. Kesimler noter huzurunda ve din görevlimizin refakatiyle gerçekleşti. Tüm hayırsever vatandaşlarımızı gönülden kutluyorum. Allah razı olsun" ifadesini kullandı.
Daha önce “Askıda Fatura”, “Anne Bebek Paketi”, “Aile Destek Paketi” gibi dayanışma kampanyaları düzenleyen İBB, Kurban Bayramı için de kampanya başlatmıştı.
İstanbul Vakfı üzerinden yürüyen kurban bağışı dayanışmasında; bağış yapmak isteyenlerin bir hisse için bin 495 TL ödeyeceği duyurulmuştu.
İşte o paylaşım:
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