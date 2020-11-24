İBB cenaze imamı ve gassal ilanı açtı

24 Kasım 2020 Salı, 21:53

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz günlerde "Bizim derdimiz şeffaflık. Ben görüyorum. Bu rakamları bunu bir kısım siyasilere verdik. Bunu konuşan siyasiler neredeyse hain ilan edildi. Ölüm raporunu paylaşmak işin vahametini tedbir boyutunu arttırır. O bakımdan söylüyorum, ne yazık ki şu anda İstanbul eşittir Türkiye.Neyi gizliyorsunuz. Tüm ölümleri kayıt alan kurumuz. Nakli yapan da biziz. Mezarlıklar Müdürlüğü bizde, ölümler bize geliyor. Bunun gizlisi saklısı olmaz" açıklaması yapmıştı.

İmamoğlu'nun bu açıklamasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kariyer İBB'den Cenaze İmamı ve Gassal ilanı yayınladı.

İlanda cenaze imamı ve gassal için aranan şartlar şöyle:

Cenaze imamı

-En az lise mezunu

- İmamlık sertifikasına sahip (İlahiyat Fakültesi ve İmam Hatip Mezunları’ nda sertifika şartı aranmamaktadır)

-Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış,

- İstanbul Avrupa Yakası için; Beyoğlu, Şişli, Fatih, Eyüp, Kağıthane, Gaziosmanpaşa, Bağcılar, Beşiktaş, Küçükçekmece, Avcılar, Sarıyer, Silivri, Zeytinburnu, Büyükçekmece ve çevre ilçelerinde ikamet eden,

-Anadolu Yakası için; Üsküdar,Ümraniye, Kadıköy, Maltepe , Ataşehir, Beykoz, Kartal, Pendik, Sultanbeyli, Sancaktepe, Tuzla ve çevre ilçelerinde ikamet eden

Gassal

-Cenaze yıkama ve kefenleme usullerini bilen,

- En az İlköğretim mezunu,

- Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış,

- İstanbul Avrupa Yakası için; Beyoğlu, Şişli, Fatih, Eyüp, Kağıthane, Gaziosmanpaşa, Bağcılar, Beşiktaş, Küçükçekmece, Avcılar, Sarıyer, Silivri, Zeytinburnu, Büyükçekmece ve çevre ilçelerinde ikamet eden,

- Anadolu Yakası için; Üsküdar,Ümraniye, Kadıköy, Maltepe , Ataşehir, Beykoz, Kartal, Pendik, Sultanbeyli, Sancaktepe, Tuzla ve çevre ilçelerinde ikamet eden.