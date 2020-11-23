İBB: 'İstanbul'un 80 günlük suyu kaldı' iddiası doğru değil
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, “İstanbul'un 80 günlük suyu kaldı” iddialarının doğru olmadığını belirterek, “Su temini sadece mevcut barajlardan yapılmamakta” dedi.
İBB Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı açıklamada “İstanbul'un 80 günlük suyu kaldı” iddialarının doğru olmadığını söyledi.
Ongun’un açıklaması şu şekilde:
“Su tasarrufu elbette kritik öneme sahiptir. Ancak, İstanbul’un 80 günlük suyu kaldı iddiası doğru değildir. Su temini sadece mevcut barajlardan yapılmamakta. Dün kente verilen 2 milyon 850 bin m3 suyun, 1 milyon 290 bin m3’ü Melen, Yeşilçay ve Istranca hatlarından sağlanmıştır.”
İÇME SUYU DOLULUK ORANI YÜZDE 26.30
İSKİ Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ise, “22 Kasım 2020 tarihinde İstanbul’a verilen su miktarı: 2 milyon 850 bin metreküp 23 Kasım 2020 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarımızın doluluk oranı: yüzde 26,30” ifadeleri kullanıldı.
İSKİ'DEN VİDEO-ANİMASYON
İSKİ Genel Müdürlüğü, günlük alışkanlıklarımızı değiştirerek su tüketiminde nasıl tasarruf sağlayacağımızı da hazırladığı video- animasyon ile anlatıyor. Videoda, banyoda diş fırçalarken ve tıraş olurken suyu açık bırakılmaması, banyo ve tuvalerlerde sifonu gereksiz çekmeme gibi uyarılarda bulunuyor.
Günlük alışkanlıklarımızı değiştirerek basit ama oldukça etkili yöntemlerle su tüketiminde tasarruf sağlayabiliriz. pic.twitter.com/o9rLQEdXWF— İSKİ Genel Müdürlüğü (@iskignmudurlugu) June 11, 2020
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