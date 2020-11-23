İBB: 'İstanbul'un 80 günlük suyu kaldı' iddiası doğru değil

23 Kasım 2020 Pazartesi, 13:09

İBB Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı açıklamada “İstanbul'un 80 günlük suyu kaldı” iddialarının doğru olmadığını söyledi.

Ongun’un açıklaması şu şekilde:

“Su tasarrufu elbette kritik öneme sahiptir. Ancak, İstanbul’un 80 günlük suyu kaldı iddiası doğru değildir. Su temini sadece mevcut barajlardan yapılmamakta. Dün kente verilen 2 milyon 850 bin m3 suyun, 1 milyon 290 bin m3’ü Melen, Yeşilçay ve Istranca hatlarından sağlanmıştır.”

İÇME SUYU DOLULUK ORANI YÜZDE 26.30

İSKİ Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ise, “22 Kasım 2020 tarihinde İstanbul’a verilen su miktarı: 2 milyon 850 bin metreküp 23 Kasım 2020 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarımızın doluluk oranı: yüzde 26,30” ifadeleri kullanıldı.

İSKİ'DEN VİDEO-ANİMASYON

İSKİ Genel Müdürlüğü, günlük alışkanlıklarımızı değiştirerek su tüketiminde nasıl tasarruf sağlayacağımızı da hazırladığı video- animasyon ile anlatıyor. Videoda, banyoda diş fırçalarken ve tıraş olurken suyu açık bırakılmaması, banyo ve tuvalerlerde sifonu gereksiz çekmeme gibi uyarılarda bulunuyor.