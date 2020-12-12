İBB Kültür A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne Murat Abbas getirildi

12 Aralık 2020 Cumartesi, 16:27

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür A.Ş. Genel Müdürlüğü görevine Zorlu Performans Sanatları Eski Genel Müdürü Murat Abbas getirildi. Görevden ayrılan Serdal Taşkın'ın yerine atanan Abbas, geçen ay PSM'deki görevini bırakmıştı.

Kültür A.Ş.'de genel müdürlüğe vekalet eden Murat Çakır ise İSPARK Genel Müdürü olarak atandı.

MURAT ABBAS KİMDİR?

1969 yılında İstanbul'da doğan Murat Abbas, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni bitirdi. 1994'te BDO Denet'te denetim asistanı olarak çalışmaya başladı. PWC, Bosch, Siemens, Profilo Grubu, Superonline, Ticketturk şirketlerinde finansal kontrolör ve finans müdürlüğü görevlerini üstlendi. 1999 yılında müzik sektörüne girdi ve birçok radyo programında editörlük yaptı.

Pozitif Live'de genel müdür yardımcılığı yapan Murat Abbas, 2014'te Zorlu Holding'de PSM'den sorumlu hissedar temsilcisi olarak çalışmaya başladı. Mart 2015'te Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM) Genel Müdürü olarak atanan Abbas, 6 senelik görevi boyunca kurumun kreatif, idari, organizasyon ve finans bölümlerinden sorumlu oldu.