İBB Meclis Üyesi: Yenikapı'daki sergiden yıllık 50 milyon liralık tasarruf sağlandı

Göreve başladıkları günden bu zamana kadar yapılan faaliyetleri değerlendiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi Ediz Zeyrek, "İki seçim arasında yani Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında 517 aracın kiralandığı şirketlere iade edildiği, Yenikapı'da sergilendikten sonra şirketine iade edilecek 730 araçla birlikte toplam 1247 aracın İBB sisteminden çıkartıldı. Bu sayede yıllık 50 milyon liralık tasarruf sağlanmış oldu” dedi.

İBB'nin CHP'li Meclis Üyesi Ediz Zeyrek, Meclis Toplantısı'nda söz alarak, göreve başkladıkları günden bu zamana kadar yapılan faaliyetlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Zeyrek, vakıflara yapılan harcalamalarla ilgili olarak, “Ensar Vakfı, TÜRGEV, TÜGVA, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Daru'l Fünun İlahiyat Vakfı ve Hoca Ahmet Yesevi Vakfı ile İBB arasındaki protokoller fesih edildi. Bu vakıflar için İBB bütçesinden toplam 357 milyon 453 bin 972 lira harcandığı belirlendi” diye konuştu.

İstanbul’da 8 metro projesinin yaklaşık 1 buçuk yıldır durdurulduğunu belirten Zeyrek, “Müteahhitlerin alacaklarının ödenmesinin ardından durdurulan hatlardan biri olan Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı'ndaki yapım işlerini yeniden başladı” dedi.

Zeyrek, İBB’ye bağlı kuruluşlarda ihtiyaç fazlası araçların belirlenerek Yenikapı’da sergilendiğini ifade ederek, “İki seçim arasında yani Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında 517 aracın kiralandığı şirketlere iade edildiği, Yenikapı'da sergilendikten sonra şirketine iade edilecek 730 araçla birlikte toplam 1247 aracın İBB sisteminden çıkartıldı. Bu sayede yıllık 50 milyon liralık tasarruf sağlanmış oldu” diye konuştu.

CHP’li Belediye Meclis Üyesi Ediz Zeyrek'in değerlendirmelerinden satır başları şöyle:

"5.8 MİLYAR TL BORÇ BIRAKILMIŞTI"

“İBB'nin kasasında sadece 7 milyon TL para olduğu görülmüş ayrıca 5,8 milyar TL vadesi geçmiş, ödenmemiş borç bırakılmıştı. 2019 yılı Temmuz ayında kullanılacak olan maliye katkı payının da İBB'ye, ülke tarihinde ilk defa yeni yönetim göreve gelmeden önce ödendiği ve temmuzda kullanılması gereken 980 milyon liranın bir hafta içinde kullanıldığı tespit edilmiş ve İBB meclisimizden Sayın Ekrem İmamoğlu tarafında da açıklanmıştı. Ayrıca gider bütçesinin 1,7 milyar TL’lik yedek ödeneğinin tamamının da ilk 6 ayda tüketildiği tespit edilmişti. Her ay 100 bin çocuğa süt dağıtıyoruz 30 bin üniversite öğrencisine eğitim desteği sağlıyoruz En ucuz öğrenci ulaşımı İstanbul'da Milli bayramlarda ulaşım ücretsiz 0/4 yaş arası çocuklu annelere de ulaşım ücretsiz olacak, tüm bunları yapılan tasarruflar ve kaynakların doğru kullanılmasından elde ettik”

"ALACAKLI MÜTEAHHİTLERİN PARALARI ÖDENDİ"

"İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, nakit akışı için kredi alıp, eski borçların kapatılması için meclisimizden borç alma yetkisi istedi. İBB Meclisi'nden İmamoğlu'na ilk etapta 1 milyar 525 milyon liralık borç alma yetkisi verildi. 1 milyar 525 milyon liralık borç, alacaklı müteahhitler ile belediye şirketlerinin sigorta ve vergi borçlarını kapatmak için kullanıldı. Kredi kullanımıyla birlikte İBB'nin yaklaşık 10 milyar TL olan finansman açığı 7.6 milyar liraya kadar düşürüldü."

"DURDURULAN METRO HATLARINDA ÇALIŞMA BAŞLADI"

"İstanbul'da yaklaşık 1.5 yıldır duran 8 metro projesi için inceleme başlatıldı. Müteahhitlerin alacaklarının ödenmesinin ardından durdurulan hatlardan biri olan Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı'ndaki yapım işlerini yeniden başladı."

"DERNEKLERE, VAKIFLARA, CEMAATLERE HİZMET DÖNEMİ BİTTİ"

"Ensar Vakfı, TÜRGEV, TÜGVA, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Daru'l Fünun İlahiyat Vakfı ve Hoca Ahmet Yesevi Vakfı ile İBB arasındaki protokoller fesih edildi. Bu vakıflar için İBB bütçesinden toplam 357 milyon 453 bin 972 lira harcandığı belirlendi. Vakıflara kiralama, bakım-onarım ve yeme-içme kalemleri altında bugüne kadar 190 milyon liradan fazla ödeme yapılırken, sadece bir vakfın ulaşım ve yeme-içme giderinin İBB bütçesine 56,5 milyon lira yük getirdiği tespit edilmiştir. Yapımı devam eden ve bazılarının önemli bölümü tamamlanan tesislerden, toplam maliyeti 165 milyon lirayı bulan 5 adedinin aynı vakıf adına yapıldığı belirlenerek bu binaların tasarlanan vakıf ve derneklere teslim edilmeyerek, İBB tarafından değerlendirilmesi kararlaştırıldı."

"YENİKAPI'DA İSRAF SERGİSİ"

"İstanbul Büyük Şehir Belediyesi, bağlı kuruluşları İETT, İSKİ ve 28 iştirak şirketlerinde ihtiyaç fazlası olduğu belirlenen 730 araç günlerce Yenikapı'da sergilendi. İki seçim arasında yani Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında 517 aracın kiralandığı şirketlere iade edildiği, Yenikapı'da sergilendikten sonra şirketine iade edilecek 730 araçla birlikte toplam 1247 aracın İBB sisteminden çıkartıldı. Bu sayede yıllık 50 milyon liralık tasarruf sağlanmış oldu.''

"OTOGAR İBB YÖNETİMİNE GEÇTİ"

"Yıllardır tartışma konusu olan Bayrampaşa'daki Büyük İstanbul Otogarı'nı 25 yıldır işleten Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği'nin sözleşmesi 5 Mayıs 2019 günü dolmuştu. Sayın İmamoğlu'nun göreve gelmesinin ardından otogarın önce otoparkı daha sonra da otogar yönetiminin tamamı İBB tarafından devralındı. 9 Eylül'de otogarın yönetimi tamamen İBB'ye geçtikten sonra da güvenlik ve hijyen açısından risk yaratan metruk durumdaki alt katları yıkıldı."

"DEPREM TOPLANMA ALANLARI"

"İstanbul'u sarsan 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, büyük kısmı imara açılan deprem toplanma alanlarının yerine İstanbul'un merkezi ilçeleri başta olmak üzere 859 yeni deprem toplanma alanları tespit edildi.. Topkapı'daki İETT Garajı'nın bu alanlardan biri olacağı müjdesi verilmiştir."

"ULAŞIM İNDİRİMLERİ"

"Daha önce sadece dini bayramlarda yüzde 50 indirimli olan toplu taşıma, resmi bayramlar da dahil edilerek tamamen ücretsiz yapıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatı ile 40 TL'ye indirilen aylık öğrenci kartının kapsama alanı genişletildi. İBB Meclisi'nde oybirliği ile alınan karar doğrultusunda liseden mezun olup üniversite sınavına girmiş ancak kazanamamış öğrenciler de bir yıl daha indirimli kartlarını kullanabilmesi sağlandı. Öğretmenler için uygulanan indirimli ulaşım hakkı, “ücretli öğretmenlere” de tanındı."

"ŞEHİT ÇOCUKLARINA YARDIM"

"İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla, yetim, öksüz, engelli ve şehit çocuklarına tek seferde verilen 250 TL'lik yardım 300 TL'ye yükseltildi. Bir seferde karşılıksız verilecek olan 300 TL’lik yardımdan İstanbul genelinde tespit edilen 95 bin öğrencinin yararlanması sağlanmıştır."

"KADINLAR ÜST DÜZEY GÖREVLERE GETİRİLDİ"

"İmamoğlu, İBB tarihinde genel sekreter yardımcılıklarına ilk kez kadınları atadı. Kültür, Sosyal Hizmetler ve Sağlıktan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı olarak Şengül Altan Arslan atandı. İBB yönetiminde 34 birimde görev yapacak 33 yönetici arasında 5 kadın bulunuyor. Ataması yapılan 22 iştirak şirketinden 3'ünün genel müdürü de kadın oldu. Şehir Hatları A.Ş Genel Müdürlüğü'ne Sinem Dedetaş, İSPER A.Ş'nin Genel Müdürlüğü'ne Banu Saraçlar, Medya A.Ş Genel Müdürlüğü'ne Elif Atayman getirildi."

"KREŞLERİN TEMELİ ATILDI"

"İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, seçim vaatleri arasında bulunan “150 kreş” sözünü hayata geçirmek için ilk adım atıldı. “Yuvam İstanbul” projesi kapsamında Pendik, Kartal, Sultanbeyli, Sancaktepe, Sultangazi, Küçükçekmece, Avcılar, Esenyurt, Arnavutköy, Silivri ve Beylikdüzü'nde 11 kreşin temeli atıldı."

"BELEDİYELERLE ORTAK MASALAR"

"İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki 39 ilçe belediyesi ile sorunların çözümü için ortak masa kurma kararını da hayata geçirdi. Parti ayrımı yapmadan tek tek ilçeleri ziyaret eden İmamoğlu, bölge bölge toplam 10 ortak masa kurularak çalışmalarını yürütmektedir."

"24 SAAT METRO"

"İmamoğlu'nun talimatı ile Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı, Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı, Kadıköy-Tavşantepe Metro Hattı, Yenikapı-Taksim Hacıosman Metro Hattı, Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü Metro Hattı ve Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı'nda hafta sonları 24 saat hizmet verilmeye başlandı.

Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediye’miz olarak;

-Her ay 100 bin çocuğa süt dağıtıyoruz.

-30 bin üniversite öğrencisine eğitim desteği sağlıyoruz.

-En ucuz öğrenci ulaşımı İstanbul'da sağlanmaktadır.

-Milli bayramlarda ulaşım ücretsiz gerçekleştirilmektedir.

-0/4 yaş arası çocuklu annelere de ulaşım ücretsiz Meclis kararı alınmıştır."