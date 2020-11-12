İBB Meclisi'nde 39 ilçenin 2021 yılı bütçesi onaylandı: İşte ilçelerin yeni bütçeleri

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, 39 ilçenin 2021 yılı mali bütçesini onayladı.

cumhuriyet.com.tr
12 Kasım 2020 Perşembe, 19:58
İBB Meclisi'nde 39 ilçenin 2021 yılı bütçesi onaylandı: İşte ilçelerin yeni bütçeleri
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İBB Meclisi, yeni tip koronavirüs  tedbirleri kapsamında Avrasya Gösteri Merkezinde toplandı. Meclis 2. Başkan Vekili Ömer Faruk Kalaycı’nın başkanlık yaptığı Meclis toplantısında, ilçe belediyelerin 2021 yılı bütçeleri de ele alındı.

Yapılan oylamalarda 39 ilçe belediyesinin 2021 mali bütçeleri oy birliğiyle kabul edilerek Meclis'ten geçti. Buna göre, Esenyurt Belediyesi 852 milyon 500 bin lira ile en yüksek bütçeli ilçe belediyesi oldu. Esenyurt'u, 825 milyonla Üsküdar, 800 milyonla Kadıköy, 786 milyon lira ile Başakşehir Belediyesi takip etti. Küçükçekmece, Pendik ve Şişli belediyeleri de 700 milyon liranın üzerine çıkarak yüksek bütçeli belediyeler arasında yer aldı.

Bütçesi en düşük olan belediye ise Adalar oldu. Adalar Belediyesinin 2021 yılı bütçesi 44 milyon lira oldu.

İBB Meclisi'nden geçen karara göre ilçe belediyeleri ve bütçeleri şöyle:

Esenyurt                                 852 milyon 500 bin

Üsküdar                                  825 milyon

Kadıköy                                  800 milyon

Başakşehir                             786 milyon

Küçükçekmece                      765 milyon

Pendik                                    712 milyon

Şişli                                        700 milyon

Beykoz                                   698 milyon 500 bin

Ümraniye                               654 milyon

Fatih                                       641 milyon 328 bin

Ataşehir                                  610 milyon

Eyüpsultan                              610 milyon

Beşiktaş                                  597 milyon

Bakırköy                                 590 milyon 446 bin

Bağcılar                                  550 milyon

Kartal                                      543 milyon

Maltepe                                  545 milyon

Beylikdüzü                              537 milyon 81 bin

Sarıyer                                    530 milyon 561 bin

Zeytinburnu                            530 milyon

Esenler                                   527 milyon 450 bin

Bahçelievler                           519 milyon

Gaziosmanpaşa                     483 milyon

Sultangazi                               455 milyon 450 bin

Sancaktepe                            431 milyon 271 bin

Kağıthane                               439 milyon 167 bin

Tuzla                                       397 milyon 800 bin

Arnavutköy                              388 milyon 500 bin

Beyoğlu                                   380 milyon

Büyükçekmece                       375 milyon

Sultanbeyli                              370 milyon

Avcılar                                     365 milyon

Silivri                                        335 milyon

Çekmeköy                               316 milyon

Bayrampaşa                            280 milyon

Güngören                                 262 milyon 100 bin

Çatalca                                    159 milyon 960 bin

Şile                                           120 milyon

Adalar                                       44 milyon


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