İBB Meclisi’nde arazi tartışması: ‘Bu yağma düzeni böyle gitmez’

14 Temmuz 2020 Salı, 02:00

Yenikapı’daki Avrasya Gösteri Merkezi’nde yapılan meclis toplantısı tartışmalı geçti. AKP ve MHP grupları, Ayasofya’nın imar planlarının “Ayasofya Camisi ve Külliyesi” olarak değiştirilmesini teklif etti. Söz alan İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçmiş yıllardaki sözlerini anımsattı ve “1 yılda ne değişti? İstikametini kaybettiren anket sonuçları mı?” dedi. Oturumu yöneten 1. Meclis Başkanvekili Zeynel Abidin Okul, “İzin vermiyorum. Cumhurbaşkanı’na söz söyleyemezsiniz” diyerek Özkan’ın mikrofonunu kapattı. Bunun üzerine İYİ Parti grubu oturumu terk etmek üzere ayağa kalktı. CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı’nın “Grup başkanvekiline söz verin, vermezseniz ben mikrofonumu paylaşacağım” çıkışı üzerine Özkan’a söz verildi. Teklif, ilgili komisyona havale edildi. Parti gruplarının ortak imzasıyla 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nın bulunduğu alandaki belediyeye ait hisselerin borçları karşılığı Hazine ve Maliye Bakanlığı’na satılması teklifi de komisyona havale edildi.

ARAZİLER İLÇE BELEDİYESİNE

AKP’li üyeler, KİPTAŞ’a ait bir sosyal alanın yeşil alan yapılmasını ve İBB’ye ait Beyoğlu, Örnektepe Mahallesi’ndeki bir taşınmazın kamu hizmetinde kullanılmak üzere 25 yıllığına Milli Eğitim Bakanlığı’na bedelsiz tahsis edilmesini teklif etti. Ayrıca İSKİ’ye ait Paşaköy’deki kurban kesim yerine ilişkin toplam 28 parsel ve taşınmazların da 10 yıl süreyle bedelsiz Sancaktepe Belediyesi’ne tahsisine ilişkin teklif verdi. CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, “Bu gerçekten yağma düzenine dönmeye başladı. İBB ve bağlı kuruluşları ile iştiraklerinin elindeki bütün gayrimenkuller AK Partili meclis üyelerinin isteği üzerine ilçe belediyelerine veriliyor. Bu yağma düzeni böyle devam etmez” dedi. Teklifler komisyona havale edildi.