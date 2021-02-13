İBB Meclisi'nde sert 'şantajcı' tartışması

13 Şubat 2021 Cumartesi, 04:48

İYİ Parti Meclis Üyesi Ali Kıdık, konuşurken yan sıralardan AKP Meclis üyesi Mehmet Akif Aşık’ın “şantajcı” demesi üzerine “Kes sesini, 31 yıldır havacılık gazetecisiyim, sensin şantajcı” diye bağırdı. Kıdık güçlükle sakinleştirildi.

AKP Meclis Üyesi Ahmet Hamdi Gürbüz’ün gündem dışı konuşmalarına cevap vermek için söz alan İYİ Parti Meclis Üyesi Ali Kıdık konuşurken, AKP Meclis Üyesi Mehmet Akif Aşık "şantajcı" diye laf attı. Buna tepki gösteren Kıdık, "Kes sesini, 31 yıldır havacılık gazetecisiyim, sensin şantajcı” diye bağırdı. Çıkan tartışma diğer meclis üyelerinin araya girmesiyle son buldu.