İBB Meclisi'nin Nisan ayı toplantısı ertelendi
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, artan koronavirüs vakaları nedeniyle pazartesi günü başlayacak nisan ayı toplantısını erteledi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinin pazartesi günü başlayacak nisan ayı olağan toplantısının Kovid-19 vakalarındaki artışlar nedeniyle ertelendiği bildirildi.
Meclis Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ülkemiz genelinde ve İstanbul'da Kovid-19 salgınının seyrinde gelinen noktada, vaka sayılarındaki artışlar ve toplantılara iştirak edecek katılımcı sayıları göz önüne alındığında, hastalığın bulaş riskini artırabileceği, fert ve toplum sağlığı açısından tehlike oluşturabileceği değerlendirilerek, 12 Nisan Pazartesi günü yapılması ilan edilen nisan ayı olağan İBB Meclis toplantıları İstanbul Büyükşehir Belediyesinin başvurusu ve İstanbul Valiliğinin kararı doğrultusunda ileri bir tarihe ertelenmiştir."
Video Haberler
- İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul videosu
- Buket Aydın'ın 'Erdoğan sorusuna Kılıçdaroğlu'ndan yanıt
- Kılıçdaroğlu'ndan Buket Aydın'a 'Kahkaha' göndermesi
- Yürüyüşe çıkanlar vahşetle karşılaştı!
- Polise yapılan şaka gerçek oldu
- Skandal görüntüler! Sosyal medyada büyük tepki yağdı
- Tehdit edilen kadından haykırış: Ölmek istemiyorum
- İmamoğlu'nun paylaştığı videoda referandum mesajı
- AKP’liler Beylikdüzü'ndeki kentsel dönüşüme ‘hayır’ dedi
- Yaya geçidini kullanan kedi MOBESE kameralarına yansıdı
En Çok Okunan Haberler
- Bursa'da uzaktan eğitim kararı
- İçişleri'nden hafta sonu kısıtlaması açıklaması
- İşte 'Sedat Peker' operasyonunda ele geçirilenler
- 4 dakikada 104 amiralin birden onayı nasıl alınır?
- Yurtlara yeni düzenleme ve şartlar
- Bankaların çalışma saatleri değişti
- Zihni Çakır’ı sahaya kim sürdü?
- Sabah operasyon başlamıştı... Sedat Peker için Interpol
- Migros’tan Asılsız İddialara Cevap
- TRT sunucusunun zor anları