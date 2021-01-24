Cumhuriyet, müfettişler üzerinde çalışırken bakanlığın el koyduğu iki usulsüzlüğü açıklıyor: O dosyaları kapatmayın

24 Ocak 2021 Pazar, 03:00

İçişleri Bakanlığı'nın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Teftiş Kurulu tarafından üzerinde inceleme yapılan KİPTAŞ'ın önceki dönemini ilişkin iki dosyaya el koyduğu öğrenildi. İlk dosyada, başkanlığını eski AKP Milletvekili Turan Kıratlı'nın yaptığı Bilim ve İnsan Vakfı'na, KİPTAŞ'ın 2 taşınmazının 49 yıllığına bedelsiz tahsis edilmesine ilişkin süreç inceleniyordu. Edinilen bilgilere göre, taşınmazların şu anki kirası aylık 124 bin 905 lira. Diğer dosya ise Hürriyet Mahallesi "Kentsel Dönüşüm projesi" hakkında. İki dosyanın da akıbeti İçişleri Bakanlığı'nın incelemesi sonrasında belli olacak.

SEÇİM ÖNCESİ TAHSİS

Bakanlığın el koyduğu ilk dosyaya göre KİPTAŞ'a ait biri Pendik Aydos Mahallesi'nde diğeri Başakşehir İkitelli Mahallesi'nde yer alan toplam 2 yurt binasının Bilim ve İnsan Vakfı'na tahsis süreci özetle şöyle gerçekleşti:

KİPTAŞ ile Bilim ve İnsan Vakfı arasında 2008 yılında yurt binaları için kira başlangıcı 3 bin lira bedelle sözleşme imzalandı. Kira sözleşmeleri devam ederken söz konusu Vakıf 2017 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile vergi muafiyetinden faydalanan vakıf statüsü kazandı. 23 Ekim 2018 tarihinde Bilim ve İnsan Vakfı Başkanı AKP eski Milletvekili Avukat Turan Kıratlı'nın imzasıyla KİPTAŞ Genel Müdürlüğü'ne bir yazı yollandı. Yazıda vakfın vergi muafiyetinden faydalanan vakıf statüsü kazandığı anımsatıldı ve kira sözleşmelerinin feshedilerek öğrenci, yurt ve eğitim hizmetleirnde kullanmak üzere yurt binalarının 49 yıllığına bedelsiz olarak vakfa tahsisi istendi. Bu talep üzerine 29 Kasım 2018 tarihinde KİPTAŞ Yönetim Kurulu bu taşınmazların bedelsiz olarak aynı vakfa tahsis edilmesine karar verdi. Kararda dönemin KİPTAŞ Müdürü İsmet Yıldırım'ın da imzası var. Yıldırım şuan Ümraniye Belediye Başkanlığı yapıyor. Kurul kararı üzerine kira sözleşmeleri feshedilerek vakıfla protokol imzalanması yönünde Genel Müdürlüğe yetki verildi. 30 Kasım 2018'de vakıf ile yeni bir protokol düzenlendi. Belediye kanununda bir şirket olan KİPTAŞ'ın bir vakfa 49 yıllığına bedelsiz tahsis yapabileceğine yönelik bir hükmün bulunmadığı belirtildi. Şuan Pendik’te bulunan yurt binasının aylık kirası 69 bin 905 lira, Başakşehir’de bulunan yurt binasının aylık kirası da 55 bin lira olarak hesaplanıyor.

'HAYAL SATTILAR'

İBB Teftiş Kurulu'nın soruşturma açtığı, İçişleri Bakanlığı'nın el koyduğu diğer dosya ise Kağıthane Hürriyet Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi hakkında. Edinilen bilgilere göre süreç özetle şöyle gerçekleşti:

Hürriyet Mahallesi, “Kentsel Dönüşüm Projesi” kapsamında Nas Yatırım Gayrimenkul ile arsa sahipleri arasında gayrimenkul satış vaadi ve arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri (KKS) imzalandı. 19 Mart 2018 tarihinden sürece KİPTAŞ dahil oldu. KİPTAŞ ile söz konusu şirket arasında “Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Sahipleri ile İmzalanmış Sözleşmelerdeki Tüm Hakların Devrine Dair Sözleşme” imzalandı. Sözleşme bedeli 26 milyon 780 bin 832 lira + KDV olarak belirlendi. 'KİPTAŞ'ın sözleşme bedelinin yarısından fazlasını Nas Yatırım Gayrimenkul'e yükümlülüklerini yerine getirmeden ödendiği' belirtildi. Buna göre KİPTAŞ şirkete 21.03.2018 tarihinde KDV dahil 7 milyon 900 bin lira, 13.04.2018 tarihinde de 7 milyon 900 bin lira olmak üzere toplam KDV dahil 15 milyon 800 bin lira ödeme yaptı. Bölgede projeye ilişkin çoğunluk sağlanamadı. Ayrıca '' KİPTAŞ'la sözleşmeden önce yapılan KKS’ler, Nas Yatırım Gayrimenkul tarafından alınmamış bir imar planı üzerinden hazırlanan projeye istinaden yapıldığı ve firmanın yurttaşlara adeta hayal sattığı'' ifade edildi. Sürecin sonunda KİPTAŞ ''Nas Yatırım Gayrimenkul tarafından yükümlülüklerin yerine getirilmemesi, projenin gerçekleşme ihtimalinin düşmesi ve kira ödemelerinin giderek artan zarara sebebiyet vermesi nedeniyle 31.12.2019 itibariyle sözleşmeyi feshettiğini'' açıkladı. Fesih sonrası Nas Yatırım Gayrimenkul tarafından maddi ve manevi zararların tespiti ve ilgili bedellerin KİPTAŞ’tan tahsiline ilişkin alacak talepli dava açıldı. KİPTAŞ tarafından da sözleşmenin haklı nedenle feshi ve sözleşme kapsamında yapılmış ödemelerin tahsiline ilişkin alacak talepli dava açıldı.