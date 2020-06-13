İBB plaj sezonunu 15 Haziran'da açıyor

13 Haziran 2020 Cumartesi, 12:48

İBB'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 15 Haziran'da açılacak olan İBB plajları, misafirlerine günübirlik tatil imkanı sunacak.

Bu yıl İBB iştiraki BELTUR tarafından işletilecek plajlarda geçen sene belirlenen yetişkinler 25 TL, öğrenciler 12 TL, şezlong kirası ise 10 TL olan fiyatlar, bu sene de aynen geçerli olacak.

Plajlardan 0-7 yaş arası çocuklar, engelli vatandaşlar ile 1 refakatçileri ücretsiz yararlanabilecek.

Plajlar haftanın 7 günü sabah saat 08.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında hizmet verecek.

COVID-19 TEDBİRLERİ HARFİYEN UYGULANACAK



BELTUR,Covid-19 tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından plajlar için açıklanan tüm tedbirleri harfiyen uygulayacak.

Bu kapsamda plajlar, fiziksel mesafe kurallarına göre yeniden düzenlendi. Her plaj için fiziksel mesafeye göre bir kapasite belirlendi.

Gün içinde de plajlarda sık sık denetim yapılarak, fiziksel mesafe kurallarına uymayan misafirler uyarılacak.

Plajlara maskesiz gelen misafirler uyarılarak kendilerine maske verilecek. Plajdan ayrılan misafirlerin yerleri, dezenfekte uygulamalarının ardından yeni misafirlere tahsis edilecek. Tuvalet gibi alanlar her kullanımdan sonra dezenfekte edilecek.

Plajlarda, hijyen ve sağlık açısından gün boyunca görevli personellerce temizlik işleri yürütülürken güvenlik ve cankurtaran personeli sayesinde de gerekli tedbirler alınacak.

İBB kendi işlettiği plajlar dışında, İstanbul'un 47 bin 800 metre uzunluğundaki 38 plajında da cankurtaran hizmeti veriyor.

Covid-19 tedbirleri kapsamında 1 Haziran'da başlayan can kurtaran hizmeti, 241 personel, 35 jet-ski, 7 zodyak bot, 2 drone ve 14 ATV aracıyla veriliyor.

İstanbullu açısından günübirlik tatilin yeni adresi olan, aynı zamanda eski İstanbul'u hatırlayanlar için nostaljik bir öneme de sahip olan İBB Beltur Plajları ile ilgili bilgiler şöyle açıklandı:

Menekşe Plajı

Küçükçekmece Gölü yanında bulunan ve ücretsiz olarak hizmet verilen Menekşe Plajı, 630 metrelik sahil şeridine sahip. Olası olumsuz durumlara karşı kurtarma botu ve ambulansın hazır bekletildiği Menekşe Plajı'nın 120 araçlık bir de otoparkı bulunuyor.

Güneş Plajı

Florya Tren İstasyonu karşısında yer alan ve yaz aylarında İstanbullar için serin bir tatil köşesi olan 840 metre uzunluğundaki Güneş Plajında iki bölüm halinde hizmet veriliyor. Güneş Plajı'nda, plaj voleybol sahası ve 240 araçlık otopark bulunuyor.

Caddebostan Plajları

İstanbul'da özellikle 60'lı ve 70'li yılların en popüler mekanlarından biri olan ve “statü sembolü” olarak görülen Caddebostan Plajları, semt sahilinde belediyeye ait toplam bin metre uzunluğunda 3 ayrı plaj olarak uzanıyor. Olası olumsuz durumlara karşı zodyak kurtarma botu ve ambulansın hazır bekletildiği plajlarda gün boyunca müzik yayını yapılıyor.