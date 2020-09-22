İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan, 'Halk Ekmek'e zam' açıklaması
Ekmeğe yüzde 33'lük zam hakkında açıklamada bulunan İBB Sözcüsü Murat Ongun, "32 ayda yapılan zamlar sonucu Halk Ekmek zorunlu olarak 1 TL oldu" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek fiyatlarına yüzde 33 zam yaptı. Ekmeğe yapılan zamla beraber tam buğday ekmeği 3.40 TL'den 5.00 TL'ye, Organik Buğday Ekmeği 4.75 TL'den 6.00 TL'ye, Organik Buğday Unu 5.50 TL'den 7.00 TL'ye, Normal ve Kepekli Ekmek ücretleri ise 0,75 TL'den 1.00 TL'ye yükseldi.
Yüzde 33'lük zamla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan İBB Sözcüsü Murat Ongun, "32 ayda yapılan bu zamlar sonucu (Un %85, elektrik %133, doğalgaz %91, işçilik %50, dağıtım %50) Halk Ekmek zorunlu olarak 1 TL oldu. İstanbul'a ucuz ve sağlıklı ekmek sunmaya, sosyal destek paketleriyle dar gelirli vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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