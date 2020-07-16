İBB Sözcüsü Ongun'dan 'suya zam' açıklaması

16 Temmuz 2020 Perşembe, 22:48

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, kentte 'Suya yüzde 12.62 olan TÜFE oranında zam yapıldı' şeklindeki haberlere ilişkin açıklama yaptı.

İBB Sözcüsü yapılan zamların, bakım bedeli kalktığı için yurttaşları etkilemeyeceğini açıkladı.

Zammın aksine yüzde 66'sı 10 metreküp su kullanan İstanbullulara indirim geldiğini ifade eden Ongun şu açıklamayı yaptı:

"Değerli İstanbullular;

İSKİ faturalarında 'bakım bedeli' kalktığı için son fiyat artışı vatandaşlarımızı etkilememiştir. Aksine, hanelerin yüzde 66’sı 10 metreküp su kullanmaktadır ve bu gruba suda indirim gelmiştir. Enflasyona göre diğer hanelerdeki artış da çok düşüktür."