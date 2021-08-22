İBB Sözcüsü'nden 'Taksi' çıkışı: İstanbullular bezdi, turistler bile isyanda

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, "İstanbul’da taksi sorunu kronikleşiyor, İstanbullular bezdi, turistler bile isyanda" düşüncesini dile getirdi.

cumhuriyet.com.tr
22 Ağustos 2021 Pazar, 17:21
İBB Sözcüsü'nden 'Taksi' çıkışı: İstanbullular bezdi, turistler bile isyanda
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İBB Sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bakanlık üyelerinin İBB’nin yönetiminde 5 bin yeni taksi projesine artık 'evet' demesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"İSTANBULLULAR BEZDİ, TURİSTLER BİLE İSYANDA"

İBB Sözcüsü Ongun, paylaşımında şunları kaydetti:

İstanbul’da taksi sorunu kronikleşiyor. İstanbullular bezdi, turistler bile isyanda.

UKOME’ye 23 Haziran seçiminden sonra çoğunluk elde etmek için dahil edilen Bakanlık üyelerinin İBB’nin yönetiminde 5 bin yeni taksi projesine artık “evet” demesini bekliyoruz.


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