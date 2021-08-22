İBB Sözcüsü'nden 'Taksi' çıkışı: İstanbullular bezdi, turistler bile isyanda
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, "İstanbul’da taksi sorunu kronikleşiyor, İstanbullular bezdi, turistler bile isyanda" düşüncesini dile getirdi.
İBB Sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bakanlık üyelerinin İBB’nin yönetiminde 5 bin yeni taksi projesine artık 'evet' demesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
"İSTANBULLULAR BEZDİ, TURİSTLER BİLE İSYANDA"
İBB Sözcüsü Ongun, paylaşımında şunları kaydetti:
İstanbul’da taksi sorunu kronikleşiyor. İstanbullular bezdi, turistler bile isyanda.
UKOME’ye 23 Haziran seçiminden sonra çoğunluk elde etmek için dahil edilen Bakanlık üyelerinin İBB’nin yönetiminde 5 bin yeni taksi projesine artık “evet” demesini bekliyoruz.
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