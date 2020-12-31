İBB WiFi için merakla beklenen BTK kararı açıklandı!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından toplu taşımada verilen WiFi hizmeti İBB WiFi'nin süresi BTK tarafından uzatıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından toplu taşımada verilen WiFi hizmeti İBB WiFi, BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) izninin uzatılmaması nedeniyle kapanma tehlikeiyle karşı karşıya kalmıştı. BTK tarafından alınan yeni karara göre, İBB WiFi için geçici izni 31. 12. 2021’e kadar uzattı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, alınan karar sonrası sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na metrobüs hattımızda sağladığımız ücretsiz internet hizmeti için 31 Aralık 2021’e kadar frekans onayı verdikleri için teşekkürler. #İBBWiFi hizmetimiz devam edecek"
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