İBB'den, Berrak Tüzünataç'a 'taksi' yanıtı

17 Ağustos 2021 Salı, 17:32

Sosyal medya hesabından taksi sorunuyla ilgili paylaşım yapan Oyuncu Berrak Tüzünataç, ''İstanbul’da taksi yok. Hiçbir günün hiçbir saati yok. Bunun mantıklı bir açıklaması var mı?'' diyerek yaşanan duruma tepki gösterdi.

Tüzünataç'a yanıt veren İBB Sözcüsü Murat Ongun ise, ''Berrak Hanım, bu konuda şikayetler ne yazık ki her geçen gün artmakta ancak İstanbul'da taksi sayısını artırıp kaliteli, erişilebilir, denetlenebilir bir sistem oluşturma çabamız Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yönlendirmesiyle UKOME'de 7 kez reddedildi. Israrımız devam edecek" dedi.

'MANTIKLI BİR AÇIKLAMASI VARMIŞ'

Daha sonra Ongun'un verdiği yanıtı alıntılayan Tüzünataç, ''Mantıklı bir açıklaması varmış'' ifadelerini kullandı.