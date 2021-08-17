İBB'den, Berrak Tüzünataç'a 'taksi' yanıtı
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, oyuncu Berrak Tüzünataç'ın, 'İstanbul’da taksi yok' tepkisine yanıt verdi. Tüzünataç ise, ''Mantıklı bir açıklaması varmış'' diyerek Ongun'a yanıt verdi.
Sosyal medya hesabından taksi sorunuyla ilgili paylaşım yapan Oyuncu Berrak Tüzünataç, ''İstanbul’da taksi yok. Hiçbir günün hiçbir saati yok. Bunun mantıklı bir açıklaması var mı?'' diyerek yaşanan duruma tepki gösterdi.
Tüzünataç'a yanıt veren İBB Sözcüsü Murat Ongun ise, ''Berrak Hanım, bu konuda şikayetler ne yazık ki her geçen gün artmakta ancak İstanbul'da taksi sayısını artırıp kaliteli, erişilebilir, denetlenebilir bir sistem oluşturma çabamız Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yönlendirmesiyle UKOME'de 7 kez reddedildi. Israrımız devam edecek" dedi.
'MANTIKLI BİR AÇIKLAMASI VARMIŞ'
Daha sonra Ongun'un verdiği yanıtı alıntılayan Tüzünataç, ''Mantıklı bir açıklaması varmış'' ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Doğal güzelliğiyle dikkat çeken Eymir Gölü'nde kirlilik
- Damperi açılan kamyon PTS direğine böyle çarptı
- Afgan gazetecinin sözleri canlı yayına damga vurdu!
- Başkent'te şaşkınlık veren olay
- Karayolunda ölümü hiçe saydı! O anlar kamerada
- Babacan'dan 'Afganistan' yorumu
- Anonsu duyanların yüz ifadesi değişti
- Sular çekildi, 700 yıllık mezarlık gün yüzüne çıktı
- Makas atan otomobil kazaya neden oldu: 2 yaralı
- Skandal görüntüler! Rahat tavırları 'pes' dedirtti
En Çok Okunan Haberler
- Sayıştay'ın 'Saray raporları' ortaya çıktı!
- 'Söyleyeceklerimi paylaşacağım'
- Türkiye'den Kabil Havalimanı'na ilişkin karar
- Fırat Tanış'tan 'Cüppeli' tepkisi
- Kılıçdaroğlu ile Akşener'in planı
- Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a resti çekti!
- Kılıçdaroğlu’nun ve Akşener’in ortak planı
- Erdoğan'ı üzecek anket sonucu
- Jigolo olmak isterken 77 bin lira dolandırıldı
- Uyuşturucu ve silahlarla yakalanan isim hakkında karar