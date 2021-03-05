İBB’den Dragos arkeolojik kazı alanına ziyaret

05 Mart 2021 Cuma, 03:20

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, incelemeden sonra yaptığı konuşmada, Kartal Belediyesi’nin kazı çalışmaları sonrasında ortaya çıkarılan Dragos arkeolojik kazı alanının, kent tarihi için önemine dikkat çekerek “Bugün, İBB BİMTAŞ Kültürel Miras Koruma Müdürü Tolga Yılmaz ve heyetini Dragos kazı alanında misafir ediyoruz. İncelemelerden sonra misafirlerimize tarihi alan ile ilgili bilgi verdik. Kartal’ın ve İstanbul’un tarihi ve kent hafızası için çok önemli bir alandayız. Misafirlerimizle beraber burayı nasıl koruyup gelecek kuşaklara aktarabilir ve aynı zamanda nasıl cazibe merkezi haline getirebiliriz, bunu konuştuk. Kartal Belediyesi olarak Kartallının tarihine ve kültürüne sahip çıkmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



