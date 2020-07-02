İBB’den Esenyurt'taki sel mağduru ailelere nakit desteği

02 Temmuz 2020 Perşembe, 13:38

İBB, son on yılda nüfusu iki katın üstünde artan ve betonlaşma sebebiyle toprağın suyla buluşamadığı Esenyurt Haramidere Deresi’ndeki çalışmasını sürdürüyor.

141 AİLEYE AYLIK 1500 LİRA NAKİT DESTEĞİ

23 Haziran günü İstanbul’un diğer bölgelerine göre daha az yağış almasına karşın, taşan Haramidere Deresi, benzer olumsuzluklar yaşanmaması için ıslah edilecek. İBB, ayrıca İstanbul Valiliği’nce iskanı iptal edilen yol katının altında oturan 141 aileye, aylık 1500 lira nakit desteğinde bulunacak.

Afet ve Destek Hizmetlerinden Sorumlu İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, proje ve yardımlarla ilgi detayları paylaştı. Yazıcı, “Mülkü bir daire olup, fiili olarak orada oturan 141 aileye Haramidere ıslah çalışması bitinceye kadar, 8 ay boyunca yardım yapacağız. Bunun maddi boyutu 1 milyon 692 bin lira. Umut ediyorum ki daha erken bitiririz ve vatandaşlarımız evlerine taşınır. Ancak, biz sekiz ay boyunca vatandaşlarımıza bu yardımı taahhüt ediyoruz” dedi.

İZİNLİ PERSONELİMİZ 3 ÇOCUK KURTARDI

Esenyurt’ta geçen haftalarda meydana gelen selde, olay yerine ilk olarak izinde olmasına karşın yol bakım personelinin intikal ettiği bilgisini paylaşan Yazıcı, “Bu arkadaşlar orada üç çocuğun kurtarılmasını sağladılar. Burada takdir edilmesi gereken husus; bu arkadaşlarımızın istirahatte olduğu esnada görev bilinciyle hareket edip olaya müdahale etmesiydi. Bu da belediye personelimizin yüksek görev bilincini göstermesi açısından takdire şayan” ifadelerini kullandı.

“300’E YAKIN EV VE İŞ YERİNDE ÇALIŞMA YAPTIK”

1772. sokakta ağır bir tablo ile karşılaştıklarını anlatan Yazıcı, “Yol kotu altındaki hemen hemen bütün evlerde su baskını yaşanmaktaydı. Tavana bir karış kalana kadar evlere su dolmuştu. İtfaiyemiz hemen su tahliye işlemlerine başladı. Bu müdahaleler, olay anından itibaren sabaha karşı 4’e kadar sürdü” şeklinde konuştu.

300’e yakın ev ve iş yerinde çalışma yapıldığını belirten Yazıcı, dokuz birim, 490 personel, 164 araç ve ekipmanla bölgede olduklarını, dün itibariyle de çalışmanın sonlandığını bildirdi. Bu süreç içerisinde İtfaiyenin su tahliyesi, İSKİ’nin evlerde biriken çamuru çıkarma işlemini, İSTAÇ ekiplerinin de detaylı temizlik yaptığını aktardı.

“PROJENİN ŞANTİYESİ KURULDU”

Yazıcı, taşkın sonrası İstanbul Valiliği’nin yol kotunun altında bulunan dairelerde iskanı iptal ettiğini söyleyerek açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Burada temel sorun; ilçe belediyesinin yol katının altında iskan vermiş olması. Bu problemi ortadan kaldırmak, orta ve uzun vadede çalışmayı ve belirli bir kaynağı gerektiriyor. Farklı kurum ve kuruluşların buraya müdahil olması lazım. Biz ne yapabiliriz, diye düşündüğümüzde Haramidere’nin ıslah edilmesi uzun süredir gündemdeydi ancak adım atılmamıştı. Bu adımı biz attık. 3,5 kilometrelik bir dereden söz ediyoruz. Derenin ıslahı için çalışmaya başlanıldı. Borular indirilmeye ve alana malzeme taşınıyor, şantiyesi kuruldu.”

İBB VE VALİLİK TESPİTLER YAPTI

Yazıcı, selden etkilenenler hakkında İstanbul Valiliği ile çalışma yaptıklarını belirterek, “Valilik, tespit ettiği ailelere taşınma ve eşya yardımında bulunacak. Biz de tek mülkü bir daire olup ve fiili olarak orada oturan 141 aileye çalışma bitinceye kadar, 8 ay boyunca aylık 1500 lira yardım yapacağız” dedi.

500 YILLIK DEBİ HESAPLANDI

Yazıcı’nın paylaştığı bilgiye göre, ıslah çalışması ile dere kapasitesi üç katına kadar artacak. 2,5- 3 metre olan mevcut derinlik, 4 metreye; 6-7 metre olan genişlik ise 21 metreye çıkarılacak. 500 yıllık pik debi hesaplanarak yola çıkılan proje ile benzer yağışlar dereyi taşırmayacak.

Çalışma ile 3500 metrelik alanda ıslah çalışması yürütülecek. 7000 metre atıksu kollektörü ve 5 adet köprü inşaatı yapılacak. Proje ilk aşamada baskın riskinin fazla olduğu Şehitler Parkı ile Ahmet Arif Caddesi arasındaki bölgede ilerleyecek. Yaklaşık 2000 metre uzunluğa sahip bu alandaki dere ıslahının 2020 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. İkinci aşamada ise Ahmet Arif Caddesi ile Erzurum Kongre Caddesi arasındaki 1500 metrelik alan ıslah edilecek. Buradaki çalışmanın da 2021 yılı Mart ayının sonunda bitirilmesi tasarlanıyor.