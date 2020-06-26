İBB'den İstanbul'da YKS'ye girecek öğrencileri sevindirecek haber

26 Haziran 2020 Cuma, 14:57

İBB, hafta sonu düzenlenecek YKS ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ulaşımın ve hizmetlerin aksamaması için gerekli tedbirleri aldı. Toplu ulaşım araçları 27 Haziran Cumartesi ve 28 Haziran Pazar günü seferlerine devam edecek. Toplu ulaşım, öğrencilere ve sınav görevlilerine ücretsiz olacak. İBB’nin yatırım ve çalışmaları da aksamayacak.

OTOBÜS, METRO VE VAPURLAR ÇALIŞACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), hafta sonu düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında hizmetlerini aksatmadan sürdürecek. İETT, YKS nedeniyle ek seferler düzenleyecek.

Cumartesi günü normal şartlarda 4 bin 270 araçlar 33 bin 244 sefer yapılması planlanıyordu. Normal seferlere ek olarak Cumartesi günü 186 araçla 428 sefer daha yapılacak. Pazar günü ise 3 bin 753 araçla 30 bin 231 sefer düzenlenecek. Sınav nedeniyle Pazar günü bu seferlere ek olarak 267 araçla 739 sefer daha yapılacak.

METRO İSTANBUL, Cumartesi günü; 06:00-09:30 arasında güncel sefer tarifesi üzerinden, sınav süresince saat 09:30-15:00 saatleri arasında 15 dakika aralıklarla, sınav sonrasında 15:00 ve kapanış saatleri arasında ise güncel sefer tarifesi üzerinden çalışacak.

Raylı sistemlerde 28 Haziran Pazar günü ise 06:00-09:30 arasında güncel sefer tarifesi üzerinden, sınav süresince saat 09:30-18:30 saatleri arasında 15 dakika aralıklarla, sınav sonrasında 18:30 ve kapanış saatleri arasında ise güncel sefer tarifesi uygulanacak.

ŞEHİR HATLARI da 27 Haziran Cumartesi günü 26 gemi ve 2 arabalı vapurla, 11 hatta, toplam 227 personelle, 349 sefer gerçekleştirecek. 28 Haziran’da 26 gemi ve 2 arabalı vapurla, 11 hatta, toplam 218 personelle, 318 sefer yapılacak.

Sınav günleri uygulanacak sokağa çıkma yasağı saatlerinde İETT otobüsleri, metrobüs, raylı sistemler, vapurlar ile İBB’nin denetimindeki tüm özel toplu ulaşım taşıyıcıları, öğrenciler ile sınav görevlilerine ücretsiz hizmet verecek.

YATIRIMLAR AKSAMAYACAK

İstanbullulara sunulan hizmetlerin aksamaması için hafta sonu İBB iştiraklerinin programı ise şöyle:

İSPARK: Kısıtlama nedeniyle bazı İSPARK otoparkları hizmete kapalı olacak. Genel Müdürlük, Bazı Açık ve Katlı Otoparklar, Alibeyköy Cep Otogarı, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı, İstinye ve Tarabya Marina, Bayrampaşa Sebze-Meyve Hali ve Kozyatağı Sebze-Meyve Hali olmak üzere, toplamda 998 personel görevli olarak bulunacak.

İSTON: Hacı Osman Korusu çevre düzenlemesi, Atatürk Olimpiyat Stadı çevre düzenlemesi, 15 Temmuz Otogarı tretuvar düzenlemesi, Hatboyu Caddesi ve çevre düzenlemesi, Sokullu Caddesi ve Çilekli Caddesi geometrik düzenleme ve trafik sirkülasyonu, Beşiktaş Caddesi orta refüj düzenlemesi, Selçuk Caddesi tretuvar düzenlemesi, Çilingir Sazlıbosna Caddesi tretuvar düzenlemesi, Atatürk Bulvarı tretuvar düzenlemesi, Olimpiyat Caddesi tretuvar düzenlemesi, Büyükçekmece Atatürk Caddesi tretuvar düzenlemesi işleri yürütülecek.

HAMİDİYE - GÜVEN SU: Su üretimi ve plana uygun olarak devam edecek. Bayilere sevkiyatlar kesintisiz devam edecek. 167 bayi, 263 araç ve 760 personel ile çalışmalar sürdürülecek.

İSYÖN: Gürpınar Su Ürünleri Hali, Kadıköy Salı Pazarı ve İstanbul İl Sınırları İçerisinde bulunan plajlarda 454 personel ile hizmet verilecek.

İSTGÜVEN: Kısıtlama saatlerinde 824 lokasyonda 2 bin 206 personel ile görev yapılacak.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü uhdesindeki Avrupa ve Anadolu yakasında bulunan kurum binaları, kent mobilyaları, çocuk oyun grupları ve açık alandaki spor ekipmanların dezenfekte işlemi yapılacak. İSTON Hadımköy ve Tuzla fabrikalarında üretim devam edecek. Bu kapsamda toplam 1.419 İSTON ve alt yüklenici personeli görev yapacak.

İGDAŞ: İGDAŞ 7/24 Acil Müdahale ekiplerimiz, 187 Doğal Gaz Acil Telefon Hattı Merkezi, sayaç okuma ve faturalandırma ekipleri ve lojistik ekipleri olmak üzere, vardiyalı olarak toplam 1.951 personel ile doğalgazı kesintisiz ve güvenli bir şekilde ulaştırmak için çalışacak.

UGETAM: Farklı lokasyonlarda İSKİ borularının kaynak kontrolleri ve Denizli’de canlı hat üzerinden yeni bir hat alma işlemi olan Hottap Operasyonu gerçekleştirecek. Bunların dışında kalibrasyon ekibi doğalgaz ve su sayaçlarını rutin bir şekilde kalibre etmeye devam edecek.

AĞAÇ AŞ: İstanbul geneli yeşil alanlarda, 230 araç ve 1301 personel ile çevre düzenlemesi ve peyzaj alanındaki çalışmalara devam edilecek.