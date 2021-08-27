İBB'den 'İstanbul'un neden taksi ihtiyacı var?' videosu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında bin yeni taksi plakası teklifinin dün 8. kez reddedilmesi üzerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan yeni bir paylaşım geldi.

cumhuriyet.com.tr
27 Ağustos 2021 Cuma, 10:24
İBB'den 'İstanbul'un neden taksi ihtiyacı var?' videosu
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) bin adet yeni taksinin hizmete alınması teklifi oy çokluğuyla UKOME toplantısında 8'inci kez reddedildi.

Oylamada bakanlık temsilcileri ile aynı zaman 'taksi plaka ağası' olan esnaf odası temsilcileri ret oyu kullandı.

Konuyla ilgili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından bir video paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'un neden taksi ihtiyacı var? Tane tane, güzel güzel anlattık"


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