İBB'den 'İstanbul'un neden taksi ihtiyacı var?' videosu

27 Ağustos 2021 Cuma, 10:24

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) bin adet yeni taksinin hizmete alınması teklifi oy çokluğuyla UKOME toplantısında 8'inci kez reddedildi.

Oylamada bakanlık temsilcileri ile aynı zaman 'taksi plaka ağası' olan esnaf odası temsilcileri ret oyu kullandı.

Konuyla ilgili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından bir video paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'un neden taksi ihtiyacı var? Tane tane, güzel güzel anlattık"