Taksi teklifini reddeden Taksiciler Esnaf Odası Başkanı'nın taksisine, ceza kesildiği ortaya çıktı

26 Ağustos 2021 Perşembe, 16:13

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentteki taksi sayısının ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik yeni taksi projesini ve bu kapsamda plakaları, belediyeye ait olacak bin yeni taksiyi, bugün 8. kez Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) gündemine taşıdı.

Yapısı 19 Şubat 2020’deki yönetmelikle değiştirilen Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), Yenikapı Dr. Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen toplantısında, İBB’nin ‘taksi taşımacılığının düzenlenmesine yönelik bin adet yeni taksi’ teklifi ele alındı.

Burada konuşan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyup Aksu, trafik sorunu devam ettiği sürece sorunun çözülmeyeceğini belirtti. Özellikle trafiğin yoğun olduğu saatlerde taksiye ulaşmanın zorlaştığını ifade eden Aksu, "Trafik sorunu çözülmeden 10 bin yeni taksi plakası da çıkarılsa sorun çözülmeyecek" dedi.

DEMİR: İSTANBUL’A KALİTELİ, KONTROL EDİLEBİLİR BİR TAKSİ SİSTEMİ GETİRMEK İSTİYORUZ

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, İstanbul’a kaliteli, kontrol edilebilir bir taksi sistemi getirmek istediklerini belirterek, kurumsallaşmanın önemine dikkat çekti. Demir, şu ifadeleri kullandı:

“Bu masada İstanbul’daki taksilerin kalitesinden memnun olan var mı? Yeni taksilerden çıkarınız mı var dediniz. İstanbul halkına en kaliteli hizmeti vermek bizim en büyük çıkarımız. İstanbul’a kaliteli, kontrol edilebilir bir taksi sistemi getirmek istiyoruz. Bunun yolu da kurumsallaşmaktan geçiyor. Dünyadaki iyi örneklerde olduğu gibi bireysel işletmecilerin olduğu ülkelerde kurumsallaşma olunca taksi hizmeti düzeliyor.”

‘İTAKSİ, İBB MECLİSİ’NDEN ONAY BEKLİYOR’

İstanbul’da taksilerin yüzde 85’inde İBB’nin ücretsiz olarak kurduğu İTaksi aplikasyonunun bulunduğunu, bu nedenle taksilerin teknoloji sorunun da olmadığını vurgulayan Demir, sözlerini şöyle sürdürdü;

“İTaksi aplikasyonu tüm taksilerde zorunlu olarak bulunacak. Bu yöntemin İstanbul’daki taksilerin kalitesini yükseltecek. Aplikasyonun tarifelerini belirlemek için Şubat 2021’de İBB Meclisi’ne sunduk, ancak çoğunluk oyuyla reddedildi. Konuyu İBB Meclisi’ne tekrar sunduk. Rapor İBB Meclisi komisyonlarında 6 aydır bekletiliyor. Onay alındığında İTaksi uygulaması; taksilerin kullandığı diğer aplikasyonların üzerinde güzergah ve ücret gibi verileri kontrol eden bir denetim mekanizması haline gelecek. Ama maalesef buna izin verilmiyor.”

'400 ARACIN RUHSATLARI, DOĞRU CİHAZI KULLANMADIKLARI İÇİN GEÇİCİ OLARAK ASKIYA ALINDI'

İBB’nin yetkisi dahilinde denetim çalışmalarını da sürdürdüğünü aktaran Demir, Kurban Bayramı öncesinde İstanbul Havalimanı’nda çalışan 400 aracın ruhsatlarının doğru cihazı kullanmadıkları için geçici olarak askıya aldıklarını hatırlattı. Aynı mesafelere farklı ücretler alındığına dair gelen şikayetler üzerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın denetimler yaptığını ve cezalar kestiğini ifade eden Demir, İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu’ya hitaben, “Bunun içinde sizin taksiniz de var” dedi.

UTKU CİHAN: ŞOFÖR SAYISI 250 BİN, VERİLEN EĞİTİM 3 BİN

İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan da belediyenin bin taksiyi elinde bulundurmasının sistemi daha iyi yönetmesini sağlayacağını ve plaka rantı oluşmasının önüne geçeğini belirterek, İBB’nin geçmişte verdiği eğitimler hakkında ise şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul’da tüm toplu ulaşım sürücülerinin sayısı 250 bin. 2018, 2019 yıllarında verilen toplam eğitimlerin ise sadece 3 bin. Sunun da sadece 1.700 tanesi taksi şoförü. Eğitim meselesi bu kadar netken, eğitim verin sorunlar biter demek çok doğru değil.”

EREN SÖNMEZ: TAKSİLERİ DÜZENLEME YETKİSİ KANUNEN İBB’DE

İBB Hukuk Müşaviri Eren Sönmez ise Büyükşehir Belediye Kanunun 7. maddesi doğrultusunda taksiler dahil tüm toplu taşıma araçlarında düzenleme yapma yetkisine sahip olduklarını, ancak UKOME’nin yönetmelikle değişen yapısı nedeniyle bunu uygulayamadıklarını söyledi. Yönetmeliği mahkemeye taşıdıklarını hatırlatan Sönmez, “Kanun açıkken, İBB’nin taksiler konusunda düzenleme yetkisinin olup olmadığını tartışmak uygun değildir” dedi.

Yapılan değerlendirmelerin ardından İBB’nin ‘taksi taşımacılığının düzenlenmesine yönelik bin adet yeni taksi’ teklifi, 16’ya 11 oy oranıyla ve oy çokluğuyla 8. kez reddedildi.

Oylamanın ardından söz alan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, taksi hizmeti konusundaki sıkıntı ve şikayetleri dikkate alarak; yeni taksi sistemini savunmaktan vazgeçmeyeceklerini, İstanbul için büyük ihtiyaç konuyu UKOME’nin gündemine getirmeye, talep ve şikayetlerle ilgili kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceklerini belirtti.