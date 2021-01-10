İBB'den kamu ihalelerine 'yeni mezun' şartı
İzmir Büyükşehir Belediyesi kamu ihaleleriyle yapılan yatırımlarda genç mühendislere ve mimarlara istihdam sağlayacak örnek bir uygulamaya imza attı. Büyükşehir Belediyesi, Çiğli Tramvayı Yapım İhalesi şartnamesine projenin yapımında ilgili mühendislik dalları ve mimarlık bölümlerinden yeni mezun olmuş ikişer kişiye iş verilmesi şartını ekledi.
Beyediye ilk olarak Çiğli Tramvayı Yapım İhalesi'nde yüklenici firmaya, yeni mezun olmuş mühendis ve mimar çalıştırma zorunluluğu getirdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Çiğli Tramvayı Yapım İhalesi’nin teknik şartnamesine konulan özel maddeyle inşaat, makine, elektrik-elektronik, harita, jeoloji mühendisliği ve mimarlık bölümlerinden son üç yılda mezun olmuş ikişer kişinin Çiğli Tramvayı projesinde çalışacağını söyleyerek şöyle konuştu:
“Bölümü ne olursa olsun, üniversitelerden yeni mezunların, ‘tecrübesiz’ oldukları için iş bulmakta zorlandıkları herkesçe bilinir. Kamu ihalelerinde dahi genellikle ‘en az beş yıl tecrübe’ şartı aranır. Bu konuda, Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığımız eliyle ülkeye örnek olacak bir adım atmanın gururunu yaşıyoruz. Bu gençler, bizim çocuklarımız. Hepsi birer cevher. Bu büyük projelerde edindikleri tecrübeler sayesinde gelecekte çok önemli işlerin altında imzalarının olacağına inanıyorum. Attığımız bu ilk adımın devamını da diğer yerel yönetimlerin ve kamu kuruluşlarının getirmesini diliyorum.”
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