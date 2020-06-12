İBB'den kurban bayramı uyarısı: Riske dikkat

İBB Bilimsel Danışma Kurulu, kurban ibadetinin yerine getirilmesi nedeniyle oluşacak insan hareketliliğin, İstanbul'da 1 milyon kişiyi aşacağı tahmininde bulundu. Bu trafiğin, salgın riskini katlayabileceğine de dikkat çeken Kurul, kurbanlıkların kendi yetiştirildiği bölgelerde kesilmesini önerdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilimsel Danışma Kurulu, yaptığı son toplantıda, yaklaşmakta olan Kurban Bayramı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kurban Bayramı hazırlıklarının, pandemi tedbirleri kapsamında ele alınması gerektiğini ifade eden Kurul’un tavsiye ve önerileri şöyle:

"Covid-19 salgını nedeniyle bu yılki Kurban Bayramı hazırlıklarının çok daha ciddiyetle değerlendirilmesi gerekmektedir.

1 MİLYON KİŞİYİ AŞACAK HAREKETLİLİK

Resmi kayıtlara göre, 2019 yılı Kurban Bayramında İstanbul'da kesilen büyük ve küçükbaş hayvan sayısı, 144 bin 311 olmuştur. Ancak, kayıt dışı kesimler de eklendiğinde bu sayı çok daha artmakta. Bu durumda kurban satış alanlarına, kurban başına bir kişi girse dahi, 144 bin 311 kişi giriş çıkış yapmış olacak. Bunun anlamı da hijyen kurallarının pek de sağlanamadığı 200’den fazla kurban satış alanında, çok yoğun şekilde bir arada bulunulmasıdır.

Bilindiği gibi, büyükbaş kurbanda, genel olarak birden fazla aile ortak alım yaptığı ve aile bireyleri birlikte kurban seçmeye gittikleri için yukarıda verilen rakam daha da artacaktır.

Kesim alanlarında da aynı sorunlar yaşanacak. Üç gün gibi kısa bir süre içinde ve de genellikle ilk gün gerçekleştirilen kesimler insan yoğunluğunu ayrıca artıracaktır.

Resmi olmayan alanlarda ve tamamen denetimsiz kesim yapılan yerleri de kattığımızda, kurban nedeniyle oluşan insan trafiğinin 1 milyon kişiyi aşacağı tahmin edilmektedir.

Bu insanların eve döndüğünde aile bireylerine teması ile kaçınılmaz olan kurban merasimleri düşünüldüğünde sayı ve riskler katlanmakta.

Yine diğer şehirlerden gelen çok sayıdaki üreticinin, bayram sonrası dönüşleri de bu şehirlere hastalığın taşınmasına aracılık edebilir.

Kurban bayramı takvimi düşünüldüğünde, bu yıl kurbanlık hayvanların İstanbul’a giriş tarihinin yaklaşık 17 Temmuz olması beklenmektedir.

Kurbanlık alanların yapım çalışmaları ise bundan çok önce başlamaktadır. Yaklaşan organizasyonun, Covid-19 tedbirleri açısından değerlendirilmesi, risklerin minimuma indirilmesi için önlemler alınması ve kamuoyunun konuya ilişkin bilgilendirilmesi önem arz etmektedir.

VEKALETEN, YETİŞTİRİLDİĞİ BÖLGELERDE KESİLSİN

Alınacak önlemlerin temel hedefi, insan trafiğini minimuma indirmek olmalıdır. Bu amaçla, bu yıl mümkün olduğunca kurbanlıkların farklı şehirler yerine, kendi yetiştirildiği bölgelerde kesime sevk edilmesi için projeler geliştirilmelidir.

Anadolu’nun çeşitli şehirlerinden gelerek İstanbul’a yerleşmiş olan İstanbullu hemşerilerimiz, kurban ibadetini, memleketinde bir akrabasına veya güvendiği bir hayır kurumuna vekalet vererek gerçekleştirmelidir.

Özellikle kesimlik hayvanların bulunduğu illerdeki çocuk esirgeme yurtlarına, göçmen kamplarına, yoksul semtlerde yaşayan ihtiyaç sahiplerine bağışlanarak İstanbul’a nakliyat trafiği azaltılabilir.

İstanbul’da yapılacak kesimlerde ise kurban sahibinin kesim yerine gelmemesi; kurbanın, vekalet verdiği kurum tarafından kesilerek kendisine ulaştırılması önerilmektedir. Kesilen kurbanlar, yasaların ve altyapının elverdiği ölçüde, yerel yönetimler tarafından işlenerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılabilir. Yerel yönetimlerin ihtiyaç sahibi hemşerilerimizin listelerine sahip olması sayesinde, kurban bağışı doğru kişilere ulaşacaktır. Tüm bu önlemler, özellikle insan trafiği nedeniyle oluşabilecek bulaşmayı kısmen azaltacaktır.