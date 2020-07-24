İBB'den 'metro' açıklaması: Bu istasyonlar kapalı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Ayasofya'da bugün kılınacak ilk Cuma Namazı'nda oluşacak izdihamı önlemek adına aldıkları tedbirleri açıkladı. Bu kapsamda bazı metro istasyonları kapatıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Ayasofya'da bugün kılınacak ilk Cuma Namazı'nda oluşacak izdihamı önlemek adına aldıkları tedbirleri açıkladı.
Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyuran Ongun şunu kaydetti:
"Ayasofya-i Kebir Camii’ndeki Cuma Namazı’ndaki izdihamı önlemek için, Valilik koordinasyonuyla Bağcılar-Kabataş Tramvayı’nın Kabataş-Eminönü seferleri durdurulmuş, Bağcılar-Zeytinburnu ve Çapa-Akşemsettin arası çalışmakta. Haliç ve Şehzadebaşı metro istasyonları da kapatılmıştır."
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