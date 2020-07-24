İBB'den 'metro' açıklaması: Bu istasyonlar kapalı

24 Temmuz 2020 Cuma, 11:08

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Ayasofya'da bugün kılınacak ilk Cuma Namazı'nda oluşacak izdihamı önlemek adına aldıkları tedbirleri açıkladı.

Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyuran Ongun şunu kaydetti:

"Ayasofya-i Kebir Camii’ndeki Cuma Namazı’ndaki izdihamı önlemek için, Valilik koordinasyonuyla Bağcılar-Kabataş Tramvayı’nın Kabataş-Eminönü seferleri durdurulmuş, Bağcılar-Zeytinburnu ve Çapa-Akşemsettin arası çalışmakta. Haliç ve Şehzadebaşı metro istasyonları da kapatılmıştır."