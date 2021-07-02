İBB'den salgın sürecinde zor durumda kalan özel tiyatrolara dayanışma
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin “İstanbul’da Perdeler Kapanmasın” projesi çerçevesinde tiyatro sanatçıları, seyircisi ile buluşuyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) salgın döneminde zor zamanlar geçiren özel tiyatrolarla dayanışmak için başlattığı “İstanbul’da Perdeler Kapanmasın” projesi çerçevesinde, uzun zamandır sahnelerden uzak kalan tiyatro sanatçıları seyircisi ile buluşuyor. İBB Kültür Daire Başkanlığı tarafından düzenlenecek organizasyonlar ile temmuz ve ağustos aylarında 129’u yetişkin, 101’i çocuk olmak üzere toplam 230 oyun ücretsiz olarak tiyatro seyircisiyle buluşacak.
Oyunlar kentin açık alanları ve İBB Kültür Merkezleri’nde sahnelenecek. Bir bölümü de dijital yayınlar ile izlenebilecek.
DİJİTALDE DE VAR
Proje kapsamında; 3-4 Temmuz’da Pendik Kaynarca ve Zeytinburnu Çırpıcı Parkı’nda, 10-11 Temmuz’da Kadıköy Yoğurtçu Parkı ve Beylikdüzü Yaşam Vadisi’nde saat 19.00 ve 21.30’da olmak üzere iki farklı oyun sahnelenecek.
İstanbul’un iki yakasında yer alan, on farklı İBB Kültür Merkezi’nde 10-11 Temmuz’da başlayacak oyun gösterimleri ise bayram tatilinin ardından 31 Temmuz’da yeniden başlayıp 22 Ağustos’a kadar hafta sonları devam edecek.
Tiyatroseverler, bayram tatili boyunca dijital oyunlar izleme fırsatı bulacak. 15 Temmuz-25 Temmuz tarihleri arasında her gün iki farklı oyun olmak üzere toplamda 22 yayın, İBB Kültür Sanat YouTube kanalından izlenebilecek.
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