İBB’den su uyarısı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yağışların Kasım ayında mevsim normallerinin yüzde 45 altında gerçekleştiği bilgisini vererek yurttaşları, “Lütfen su tüketirken özen gösterelim” diyerek uyardı.
İSKİ verilerine göre İstanbul’da barajların doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 24.30 seviyesine kadar düştü. Uzmanlara göre ise İstanbul’un hiç yağmur yağmaması durumunda 45 günlük suyu kaldı.
Konu ile ilgili bir açıklama da İBB’den geldi.
İBB Sözcüsü Murat Ongun tarafından yapılan açıklamada, “Değerli İstanbullular; yağışlar Kasım ayında mevsim normallerinin yüzde 45 altında gerçekleşti. Aralık ayında da sıcakların mevsim normallerinin 3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Lütfen su tüketirken özen gösterelim, çok basit önlemlerle ciddi tasarruf sağlayabiliriz” uyarısına yer verildi.
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