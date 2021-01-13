İBB'nin erişilemeyen haberleri!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin suç duyuruları haberlerine erişim engeli getirildiğini duyuran cumhuriyet.com.tr'nin aralarında bulunduğu haber sitelerindeki haberler için de erişim engeli kararları alındı.
İBB mevcut yönetimin geçmiş dönemle ilgili yaptığı suç duyuruları haberlerine getirilen erişim engeline dair haberlere de erişim yasağı getirildi.
Erişim engeli haberlerine erişim engeli kararını da Bakırköy 2. Sulh Ceza Hakimliği 12 Ocak 2021 tarihinde 2021/486 sayılı karar ile aldı. Buna göre cumhuriyet.com.tr, Gazete Duvar, Birgün, Odatv, Aykırı ve Sözcü'de yapılan "İBB'nin suç duyurusu haberlerine erişim engeli" haberlerine de erişim engeli koyuldu.
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