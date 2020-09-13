İBB'nin iptal ettiği protokoller için AKP harekete geçti
İBB’nin bitirdiği dernek ve vakıflarla işbirliği protokolleri için AKP’li belediyeler harekete geçti. Güngören’de başkana bütçe sınırı konulmadan yetki verildi.
Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, İstanbul'da AKP'li Güngören Belediyesi'nin Meclisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni yönetiminin bir yıl önce sona erdirdiği dernek ve vakıflarla işbirliği protokollerini ilçelerde devam ettirebilmek için AKP'li Başkan Bünyamin Demir'e, dönem sonuna kadar bütçe sınırı konulmadan imza yetkisi verildi.
Oy çokluğu ile alınan karara itiraz eden CHP'li Meclis Üyesi Ali Şar, Ekrem İmamoğlu'nun “Kişiye, derneklere, vakıflara, cemaatlere hizmet dönemi bitti” sözlerini hatırlatarak karara “hayır” oyu kullanacaklarını söyledi.
Şar, “Meclisten geçen teklife göre başkana dönem sonuna kadar yetki verildi ancak bütçe belirlenmedi. Ucu açık bir durum var” dedi.
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