İBBSK: Atletizmi kapamadık, gençleşip şampiyon olduk!

26 Eylül 2020 Cumartesi, 08:55

İstanbul BüyükşehiGenel Erdem Aslanoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun atletizme büyük önem verdiğini belirterek “Bizden Atletizmi güçlendirmemizi istedi. Kulübün tarihinde ilk kez kadın atletizm takımı kurduk. İlk senesinde 1. Lig’de şampiyon oldular ve Süper Lig’e terfi ettiler. Erkeklerde de 11 yıl aradan sonra ilk defa Enka Fenerbahçe Galatasaray ve Beşiktaş’ın arasına girdik ve 3. olduk. Bu kulüpte daha önce 3. Olamamıştık. Bu konuda da çok tebrik aldık. Bu aralar bir söylenti çıkmış, İBB erkek atletizm takımını kapattı diye. Özellikle söylüyorum duymayanlar duysun, biz aynen devam ediyoruz. Sadece misyonumuz olan gençlerle devam edeceğiz. Genç atletleri dünyaya Avrupa’ya ve olimpiyata götürebileceğimiz atletle devam edeceğiz. Bütçemizi de kısmıyoruz. Tamamen gençlere destek olmak amacıyla gençlerle devam edeceğiz. Büyük erkek kros takımı yerine genç erkek kros takımıyla devam edeceğiz. Kros takımını da kapatmıyoruz, gençlerle devam ediyoruz. Gençlerimiz büyüklerde de yarışacak. Biz her zamanki gibi iddialı olacağız. Gençlerimizin önünü açtığımızda neler yaptıklarını bu sezon aldığımız başarılarla gördük. Eski bir sporcumuz olan genç bir kardeşimizi atletizmin başına koyduk. O da çok iyi idare ediyor.” Dedi.

“SPORDAN KESİNLİKLE SİYASETİ UZAK TUTMALIYIZ”

Sporcuya daha fazla değer verilmesi gerektiğine değinen Aslanoğlu; “Türkiye’nin herhangi bir yerindeki olimpik sporcularımız, dünya şampiyonu olmuş sporcularımıza çok daha fazla önem vermemiz lazım. O çocuklarımız ülkemizi en güzel şekilde temsil ediyorlar ama hak ettikleri değeri hiçbir şekilde alamıyorlar. Sponsorluklar olsun, çağırıldıkları yerler olsun, spor programları olsun. Ülkede sadece futbol konuşuluyor ama inanın futbol belki büyük bir spor ama ülkemizi tanıtacak en büyük platform olimpiyatlar, dünya şampiyonaları. Bu çocuklar bunu yapıyorlar.

Spordan kesinlikle siyaseti uzak tutmalıyız. Ülkenin tamamen sporcu yetiştirmesine fayda sağlayacak politikalar üretip tamamen çocuklarımıza ve gençlerimize sporla alakalı destek verip ülkeyi gururlandıracak sporcular yetiştirmek bizim hedefimiz. Gelin hep beraber çok başarılı sporcular yetiştirelim.” şeklinde konuştu.

Erdem Aslanoğlu, 2021 yılına ertelenen olimpiyat oyunlarındaki hedefleri hakkında da açıklamalarda blunurken; “Olimpiyatlar sporun Oscarları. Orada herkes kendini ispat etmeye çalışıyor. Kulüp başkanımız Fatih Keleş’in bir sözü var; “Biz Türk sporunun lokomotifiyiz” diye. 2000 yılından bu yana 5 Olimpiyatta 50 sporcu ile katılım sağladık bugüne kadar. Toplam 15 olimpiyat madalyası kazandık. Türkiye’deki bir kulübün aldığı en yüksek madalya sayısı.

Bizim için en önemli hedef olimpiyatlar. Şu anda 15 sporcumuz Tokyo’da yapılacak olimpiyatlara katılım hakkı kazandı. 22 sporcumuz da kota mücadelelerini bekliyorlar. Gidebileceğimiz en fazla sayıda sporcu ile oraya gitmek ve bayrağımızı en yükseklerde dalgalandırmak istiyoruz.

Fatih Başkanımız geçenlerde çok güzel bir söz söyledi; “biz hayallerimizden vazgeçmedik sadece erteledik” dedi.” İfadelerini kullandı.