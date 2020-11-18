İBBSK Galatasaray'ı zorladı: 3-2

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2 - Galatasaray HDI Sigorta: 3

AA
18 Kasım 2020 Çarşamba, 16:52
İBBSK Galatasaray'ı zorladı: 3-2
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Salon: Haldun Alagaş

Hakemler: Seçkin Yener, Erol Akbulut

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü: Abdulsamet Yalçın, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Oğuzhan Doğruluk, Emir Kaan Öztürk, Rıfat Erden Çevikel (Gökhan Çatal, Beytullah Hatipoğlu, Emre Berat Fırat)

Galatasaray HDI Sigorta: Burutay Subaşı, Ertuğrul Gazi Metin, Torres, Yasin Aydın, Doğukan Ulu, Selçuk Keskin (Batuhan Avcı, Murat Yenipazar, Selim Kalaycı, Burak Mert, Onurcan Çakır)

Setler: 25-17, 31-29, 24-26, 20-25, 10-15

Süre: 143 dakika (24, 40, 33, 30, 16)


 Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 12. hafta erteleme maçında Galatasaray HDI Sigorta, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.


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