İBBSK sporcuları 2020’ye damga vurdu
Amatör sporların lokomotifi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (İstanbul BBSK), pandemiyle mücadele yılı 2020’ye 720 madalya, 11 kupa sığdırdı.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Tokyo Olimpiyat Oyunları 2021 yılına ertelenirken, 2020 yılında gerçekleştirilmesi planlanan organizasyonların büyük kısmı iptal edildi.
Ancak İstanbul BBSK sporcuları yıl içinde gerçekleştirilen az sayıdaki organizasyonlarda gösterdikleri performansla göz doldurdu.
İstanbul BBSK sporcuları katıldıkları ulusal organizasyonlarda 485 madalya, 11 kupa kazanırken, uluslararası organizasyonlarda ise 235 madalyanın sahibi oldu.
İstanbul BBSK, tüm branş ve organizasyonlarda toplam 720 madalya, 11 kupa kazanırken branşlar arasında atletizm 129 madalya, 8 kupa ile zirvede yer aldı.
Atletizmi, 96 madalya, 2 kupa ile karate, 91 madalya ile bedensel engelli yüzme takip etti. 2020 yılında IBBSK güreşçileri 72 madalya kazanırken IBBSK tekvandocuları ise 67 madalya kazandı.
Ayrıca IBBSK Basketbol A takımı, İstanbul Büyük Erkekler Ligi’nde şampiyon oldu.
Pandemi nedeniyle 2020 yılının büyük bölümünde ulusal ve uluslararası birçok organizasyon ertelense de 18 farklı branşta mücadele eden sporcular 315 altın, 216 gümüş, 189 madalya kazandı.
IBBSK ayrıca takım müsabakalarında 3 birincilik, 5 ikincilik ve 3 üçüncülük kupası elde etti.
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