İBB'ye genel sekreter olarak atanan Can Akın Çağlar, tartışma yarattı

08 Temmuz 2020 Çarşamba, 02:00

“Can Bey ile ilk zamanlarda çok iyi çalıştık ama son zamanlarda bizi biraz gücendirdi.”

2003 yılında AKP iktidarının en önemli kamu bankalarından biri olan Ziraat Bankası’nın genel müdürlük görevine getirilmişti Can Akın Çağlar.

2011’de istifasının ardından ise dönemin başbakanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çağlar’ın ayrılmasını bu sözlerle yorumluyordu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yeni genel sekreteri olarak tartışma yaratan Can Akın Çağlar, finans sektörünün yakından tanıdığı bir isim.

Öğretmen anne babanın oğlu olarak 1962 yılında Sivas’ta doğdu Çağlar. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu. ABD’de Boston Üniversitesi’nde, finansal ekonomi alanında yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra önce Egebank ardından Ülker Grubu’nun 2001’de kurduğu faizsiz finans kurumu Family Finans A.Ş’ de genel müdürlük yaptı. 2003’te AKP iktidarıyla Ziraat Bankası’na genel müdür olan Çağlar, 2011’de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu üyesi oldu. 2014’te ise kamu görevinden “askerlik bitti” sözleriyle ayrılarak Eureko Sigorta’da göreve başlamıştı.

8 yıl genel müdürlük yaptığı Ziraat Bankası’nda verdiği bazı krediler nedeniyle CHP’li Aykut Erdoğdu’nun yolsuzlukla suçladığı Çağlar’ın, Bayrampaşa’da ORA Alışveriş Merkezi’ne verdiği kredi büyük eleştirilere neden olmuştu.

Bu büyük kredi TBMM KİT Komisyonu’na da CHP milletvekilleri tarafından taşınmıştı. Ziraat Bankası’nın Bayrampaşa’daki ORA İstanbul Alışveriş Merkezi için verdiği ve 270 milyon Avro’su ana para, 20 milyon Avro’su faiz olmak üzere 290 milyon Avro’yu, yaklaşık 720 milyon lira bulan kredi, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu tarafından “Cumhuriyet tarihinin en yüksek batık kredisi” olarak yorumlanmıştı.

Çağlar, beraber çalıştığı DEVA Partisi Başkanı Ali Babacan’a da yakınlığıyla biliniyor. İBB’de neler yapacağı ise merakla bekleniyor!