İBB, yeni taksi yönetim modelini kamuoyuna tanıttı

20 Ekim 2020 Salı, 15:37

Toplantıya İBB Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürü Barış Yıldırım, İBB Meclisi İyi Parti Sözcüsü Suat Sarı ve esnaf odası temsilcileri, taksiciler ve basın mensupları yer aldı.

HİZMET KALİTESİ ARTACAK

İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nden Elçin Lale Toktay’ın yaptığı sunumda, taksilerin mevcut sorunları aktarılarak, dünya şehirlerindeki kaliteli taksi yönetim sistemlerinden örnekler sunuldu ve İBB’nin yeni taksi yönetim modeli anlatıldı. UKOME’nin onaylanması durumunda uygulamaya konulacak yeni sistemde, sistemin sahibi olan İBB, ihaleyle bir iştirakini yetkilendirecek. Plaka kiralama yöntemiyle çalışacak 6 bin yeni taksi ile hizmet kalitesinin artırılacağı bir model oluşturulacak.

ŞOFÖRLER SINAVLA ALINACAK

Ücret ödemesinde; İstanbulkart, kredi kartı, online ödeme ve QR seçeneklerinin tamamı olacak. Ulaşım akademisi ile taksi şoförlüğü standartlarını belirlenecek ve kapsamlı bir sınav süreci yapılacak. Kurumsallık avantajları ile kalite ve performansın artması, araç bakım maliyetleri azalması, şoför haklarının, güvenlik ve hijyen şartlarının iyileştirilmesi hedefleniyor.

6 BİN TAKSİ KESİNLİKLE KAMUNUN ELİNDE OLACAK

Orhan Demir, “Bu 6 bin taksi kesinlikle kamunun elinde olacak ve bu diğer taksilerin kalitesini de yükseltecek. Dünyadaki örneklerde bu böyle olmuş. Bizde de eninde sonunda olacak. İTaksi mobil uygulamamız da hazır, deneme sürecinin adından çok yakında hizmete sunacağız” dedi.

KORSAN TAKSİ SORUNUNU HEP BİRLİKTE ÇÖZECEĞİZ

Korsan taksi konusunda ilgili bütün deneklere ve Emniyete yazı yazdıklarını ve bu sorunu hep birlikte çözmeyi planladıklarını belirten Orhan Demir, “Bugüne kadar bütün toplu taşıma sistemleri birbiriyle yarıştırılmış ve üzerinden rant elde edilmiş. Oysa bütün toplu ulaşım araçları birbirini besleyen bir sistemin parçasıdır. Ulaşıma bütüncül bakarak birikmiş çok sayıda sorunu tek tek çözeceğiz. Toplantımızı boykot edenler, keşke buraya gelip ne istediklerini açıkça söyleselerdi” diye konuştu.

SUAT SARI: “ŞİKAYETLER AZALACAK, TAKSİLER DAHA İYİ PARA KAZANACAK”

İBB Meclisi İyi Parti Sözcüsü ve Ulaşım Komisyonu Üyesi Suat Sarı da İstanbul’da ve Türkiye’de bir korsan taksi sorunu olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Ancak İstanbullular ve turistler mevcut taksi sisteminden şikayetçi. İBB, bir risk alarak uluslararası çapta büyük bir çalışma yaptı ve sistemi iyileştirmek için önemli bir adım attı. İBB, bu kalitenin nasıl yükseltileceğini bu 6 bin araçla ispat edeceğim diyor. Bunu yarken de mevcut taksici odalarının ve derneklerinin kalitesini de yükseltecek. Uygulamaya konulacak aplikasyon da boşa gidip gelmeleri ve kent içinde boş gezen taksileri ortadan kaldıracak. Taksiciler, daha iyi para kazanacak.”

GÜZERGAH VE KISA MESAFE ÜCRETLENDİRMENİN ÖNÜNE GEÇİLECEK

6 bin yeni taksiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi, vatandaşın araç bulma problemlerinin yanı sıra araç bekleme süresinin azaltmayı hedefliyor. İBB, 6 bin yeni taksiyle güzergah, kısa mesafe ücretlendirme tartışmalarının yaşanmasının da önüne geçmeyi hedefliyor.

YENİ SİSTEME DESTEK

Toplantıda söz alan taksici odası temsilcileri ve taksici esnafı ise, maliyetlerin yüksekliği, uzun çalışma saatleri ve korsan taksi gibi sıkıntılara değinerek, sorunlarını çözecek yeni bir sisteme destek vereceklerini dile getirdiler.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 24 Eylül’deki UKOME toplantısında, İstanbul Teknik Üniversitesi Ulaştırma ve Ulaşım Araçları Uygulama-Araştırma Merkezinin “İstanbul Taksi Sisteminin İncelenmesi ve Gelecek İçin Stratejik Yaklaşımlar Hakkında Teknik Raporu” doğrultusunda hazırladığı teklifi sunmuştu.

Mevcut 17 bin 395 taksiye ilk etapta 6 bin yeni taksi ilave edilerek toplam taksi sayısının 23 bin 395’e çıkarılmasını hedefleyen “Taksi Taşımacılığının Düzenlenmesi” konulu teklif, UKOME’de görüşülerek, alt komisyon tarafından değerlendirildikten sonra tekrar gündeme getirilmesine karar verilmişti.