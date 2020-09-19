İBB'ye hayır diyen AKP arsa satışa çıkardı!

19 Eylül 2020 Cumartesi, 09:46

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), eylül ayı Meclis gündemine sunduğu arsa satışı ve takası ile ilgili teklifler, Mecliste çoğunluğu elinde bulunduran AKP Grubu tarafından, oy çokluğu ile reddedildi.

Şişli, Eyüp, Bağcılar, Zeytinburnu, Kağıthane, Fatih, Bahçelievler, Pendik, Üsküdar, Ataşehir, Bakırköy, Kartal, Gaziosmanpaşa gibi ilçelerde bulunan ve atıl durumdaki arsaları, çeşitli hizmetlerin yürütülmesinde kaynak olarak kullanılmak üzere İBB tarafından satılması teklif edilmişti. Ancak AKP Grubu bu teklifleri, kentsel dönüşüm çalışmalarında değerlendirilmesi şeklindeki bir gerekçeyle reddetti.

AKP ENGELLEME GEREKÇESİNİ DEĞİŞTİRDİ

Daha önceki arsa satışlarını yeşil alana alarak engelleyen AKP grubu, yeni arsa satışı teklifine karşı çıkma gerekçesini değiştirdi. AKP grubunun gerekçesinde tam olarak şöyle denildi:

"Taşınmazların, deprem kuşağında yer alan ilimizde dönüşüm çalışması yapılması gereken bölgeler ve tasfiyesi gereken çok sayıda riskli yapı bulunduğundan kentsel dönüşüm çalışmalarında değerlendirilmesi, belediyenin ihtiyacı için yapılacak kamulaştırmalarda takas, trampa yöntemi ile kamusal amaçla değerlendirilmesi gerektiği dikkate alınarak satış talebinin reddi uygun görülmüştür".

İBB'YE HAYIR TUZLA'YA EVET

Dün İBB Meclisi'nde arsa satışı taleplerini engelleyen AKP öte yandan yönetiminde olduğu Tuzla Belediyesi'nde oldukça büyük bir arsayı satışa çıkardı. Satışla ilgili ilan bugün Resmi Gazete'de yayınlandı.

Tuzla Belediyesi'nin mülkiyetinde bulunan ve satışa çıkartılan arsa İstasyon Mahallesi'nde yer alıyor. D-100 Karayolu ile TCDD Demiryolu arası bir bölgede yer alan 8193 nolu parsel, 26 bin 192 metrekare büyüklüğünde. Belediye söz konusu arsa için 74 milyon 646 bin 397 TL muhammen bedel tespit etti. Tuzla Belediyesi söz konusu arsayı temmuz ayında da satışa çıkarmıştı. Ancak temmuz ayındaki satış ilanında arsa için 110 milyon 5 bin 476 TL muhammen bedel belirlenmişti. Önceki ihalede arsayı satamayan Belediye muhammen bedeli yaklaşık 35 milyon düşürdü.