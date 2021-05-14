İbrahim Kalın: Tüm dünyayı acilen sorumluluk almaya davet ediyoruz

14 Mayıs 2021 Cuma, 07:39

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, yeni katliamların habercisidir. İsrail'in hukuk dışı ve işgalci tavrına karşı tüm dünyayı acilen sorumluluk almaya davet ediyoruz. Türkiye Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.