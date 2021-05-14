İsrail ordusu, Gazze'ye kara, hava ve deniz operasyonu başlattı

14 Mayıs 2021 Cuma, 00:32

Gazze'nin kuzey kesiminin doğu ve batı bölgelerinde bulunan farklı hedefler İsrail güçlerince top atışlarının yanı sıra hava ve denizden de eş zamanlı olarak yoğun biçimde bombalandı.

Saldırılar nedeniyle kentin kuzeyinde elektrik kesintileri yaşanırken, İsrail ordusunun bombaladığı bölgelerden alevlerin yükseldiği görüldü.

Söz konusu bölgelere ambulans ve sivil savunma ekipleri sevk edildi.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, hava ve kara kuvvetlerinin şu saatlerde Gazze Şeridi'ne saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne karadan da operasyon başlattığını duyurmuştu.

SALDIRILARDA 6 FİLİSTİNLİ DAHA ŞEHİT OLDU

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 6 Filistinlinin daha şehit olduğu belirtildi.

İsrail'in saldırılarında 10 Mayıs'tan bu yana 28'i çocuk, 15' kadın olmak üzere şehit sayısının 109'a, yaralı sayısının da 621'e yükseldiği kaydedildi.

Bakanlık, daha önce yaptığı açıklamada Gazze'deki şehit sayısını 103, yaralı sayısını da 580 olarak duyurmuştu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne kara operasyonu başlattığını ve askerlerin Gazze'ye girdiğini bildirmişti.

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