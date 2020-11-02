İbrahim Kalın: Umudun, inancın, azmin adı 'Elif'

02 Kasım 2020 Pazartesi, 09:53

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarındaki 6.6 büyüklüğündeki depremde, Bayraklı'da yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazında mahsur kalan Elif Perinçek'in, 65 saat sonra yaralı olarak kurtarılmasına ilişkin açıklamada bulundu. Elif'in fotoğrafını 'İyi ki varsın AFAD' etiketiyle paylaşan Kalın, "Umudun, inancın, azmin adı Elif. Elif'in ve diğer kardeşlerimizin kurtarılmasında olağanüstü bir çaba gösteren herkesi tebrik ediyorum. Mevla hepsinden razı olsun" ifadesini kullandı.