İzmir'de 65 saat sonra 3 yaşındaki Elif enkazdan sağ çıkarıldı

02 Kasım 2020 Pazartesi, 08:16

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nda kurtarma çalışmaları sürerken, enkaz altında olan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in yakınlarının umutlu bekleyişi devam ediyordu.

Çalışmaların 65. saatinde aramaların devam ettiği 8 binadan biri olan Doğanlar Apartmanı'ndan 3 yaşındaki minik kız sağ olarak kurtarıldı.

ELİF’İ KURTARAN İTFAİYECİ: PARMAĞIMI BİR TUTTU, HİÇ BIRAKMADI

Elif’i kurtaran ekipten Muammer Çelik, “Elif benim parmağımı bir tuttu, hiç bırakmadı sağlık kabinine gidene kadar. O çocuk yaşamayı sonuna kadar hak ediyor” dedi.

ANNESİ VE İKİ KARDEŞİ SAĞ KURTARILMIŞTI

Apartmanın enkazı altında kalan Seher Dereli Perinçek ile 10 yaşındaki ikizleri Ezel ve Elzem yaralı olarak kurtarılmış, oğlu Umut'un ise cansız bedenine ulaşılmıştı.

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Allah'ım sana binlerce kez şükürler olsun. Doğanlar Apartmanı'ndan Elif yavrumuzu da canlı olarak çıkardık." ifadelerini kullandı.

ANNEANNE: ELİF'E KAVUŞTUM

Elif'in enkaz alanında büyük sevinç yaşayan anneannesi, "Çok mutluyum, Allah razı olsun. Elif'e kavuştum, annesi de kardeşleri de kavuşacak. Dualarım kabul oldu." dedi.

Elif'in dedesi: Bu haberi almak çok çok mutlu etti. Allah bize mucize yarattı, yedi katın altından canlı çıkmak ne demek? Sözün bittiği yerdeyim, keşke ben orada kalsaydım.

"BULUNDUĞU YERDE BETON BLOKLAR VARDI"

Minik kızın dayısı Özgür Dereli, Elif bulunmadan önce şu açıklamayı yapmıştı

"Kardeşim ve iki yeğenimin sağlık durumları iyi. Ancak Umut'umuzu kaybettik. Elifimiz ise hala enkazın altında. Bulunduğu yerde beton bloklar olduğu için ekipler oldukça hassas bir çalışma yürütüyor. O yüzden henüz ulaşamadılar. Binanın sol tarafta rahatlıkla çalışabiliyorlar. Ancak 3'üncü ve 4'üncü katlarda insanlar zarar görmesin diye dikkatli davranıyorlar. Elif'imizden umutlu haberler bekliyoruz, ancak her geçen dakika tedirginliğimiz artıyor. AFAD ekipleri de sık sık gerekli bilgilendirmeleri yapıyor. Biraz daha zaman alacak çünkü beton bloklar ekipleri zorluyor. 3 yaşındaki bir çocuk ne kadar dayanır bilmiyorum ama biz dayanmak zorundayız. Elimizden dua etmekten başka bir şey gelmiyor"