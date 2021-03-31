İbrahim Kutluay koronavirüse yakalandı

46 yaşındaki İbrahim Kutluay evinde tedavi oluyor.

cumhuriyet.com.tr
31 Mart 2021 Çarşamba, 15:21
İbrahim Kutluay koronavirüse yakalandı
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Eski ünlü basketbolcu İbrahim Kutluay'ın Covid-19'a yakalandığı ortaya çıktı. 46 yaşındaki Kutluay'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin evde sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan eski basketbolcu Kutluay'ın sevgilisi Edvina Sponza'nın da Covid-19 testi yaptırdığı ve sonucunu beklediği ifade edildi.

Kutluay Fenerbahçe, Efes formaları giymiş, NBA'e transfer olmuş, bir süre de Yunan Ligi'nde Türkiye'yi temsil etmişti.

 


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