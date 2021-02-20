İbrahim Tatlıses'ten imaj açıklaması: Ne botoks, ne saç ektirme

İbo Show programının yeni bölüm tanıtımında saçlarındaki değişimle dikkat çeken İbrahim Tatlıses, imaj değişikliğine gittiği iddiasına yanıt verdi. Tatlıses, ""Ne botoks ne saç ektirme hepsi uydurma!" dedi.

cumhuriyet.com.tr
20 Şubat 2021 Cumartesi, 17:54
İbrahim Tatlıses'ten imaj açıklaması: Ne botoks, ne saç ektirme
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İbo Show programının 14. bölüm fotoğraf ve fragmanlarının yayınlanması sonrası İbrahim Tatlıses'in imajında değişikliğe gittiği iddia edildi. Bunun üzerine Tatlıses sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak tartışmalara yanıt verdi.

Tatlıses Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ne botoks, ne saç ektirme. Hepsi uydurma. Ben şimdiye kadar neysem yine oyum. Merak etmeyin; İbo sizin İbo'nuz, değişmez. Saçınmın renginin koyu görünmesi boyanın fazla saçımda kalması sonucudur"


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