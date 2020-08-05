İçişleri Bakanı Soylu Twitter'dan duyurdu! Yarın kritik gün

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yarın şimdiye kadar yapılan en yoğun denetimin gerçekleştirileceğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
05 Ağustos 2020 Çarşamba, 12:09
Abone Ol google-news

İçişleri Bakanı Soylu Twitter'dan duyursu şöyle: 

"Yarın, Tüm Türkiye’de salgın ile ilgili bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz. Pazarlar İşyerleri Marketler Toplu taşıma Yollar Alışveriş alanları Lokantalar Kafeteryalar Ticari taksiler ve tüm yaşam alanlarında Hepimiz sahada olacağız Valiler Kaymakamlar Belediye Başkanları Esnaf ve Ticaret Odaları Kurum Müdürleri Kolluk Zabıta" ifadelerini kullandı.


Video Haberler