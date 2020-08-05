İçişleri Bakanı Soylu Twitter'dan duyurdu! Yarın kritik gün

05 Ağustos 2020 Çarşamba, 12:09

İçişleri Bakanı Soylu Twitter'dan duyursu şöyle:

"Yarın, Tüm Türkiye’de salgın ile ilgili bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz. Pazarlar İşyerleri Marketler Toplu taşıma Yollar Alışveriş alanları Lokantalar Kafeteryalar Ticari taksiler ve tüm yaşam alanlarında Hepimiz sahada olacağız Valiler Kaymakamlar Belediye Başkanları Esnaf ve Ticaret Odaları Kurum Müdürleri Kolluk Zabıta" ifadelerini kullandı.