İçişleri Bakanı Soylu, yazarımız Terkoğlu’nu ‘Berduş’ diyerek hedef aldı

11 Eylül 2020 Cuma, 05:00

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ iddialarıyla görevden alınan kaymakamların 8-12 yıllık olduğunu belirterek “Sırf nedamet getirdi diye bilerek isteyerek böyle bir atama yapılması söz konusu değildir, olmayacaktır” dedi. Soylu, gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu’nu da isim vermeden hedef aldı.

Soylu, 106. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni’nde konuştu. Cumhuriyet’in “FETÖ kaymakamları” manşeti ile gündeme getirdiği, FETÖ iddialarıyla görevlerinden alınan kaymakamlar hakkında açıklama yapan Soylu, “Hem eksik ve yanlış bilgiyle hem de maksatlı olarak yapılan bu yorumların tamamı yalandır. Yapılan bu işlemin buna delil olacak hiçbir tarafı yoktur” dedi. Açığa alınanların yeni kaymakamlar olmadığını kaydeden Soylu, “Bu hadiseyi, saçma sapan mesnetsiz iddialarına delil yapanlara bizim söylediğimiz net ve açıktır. Sırf nedamet getirdi diye bilerek böyle bir atama yapılması söz konusu değildir. Soruşturma açılmış, mahkeme beraat kararı vermiş, siz de idari işlem açısından eksiklik görmemişseniz görevine iade edersiniz. Sonradan kişinin hakkında yeni delil bulunmuş... Bu ilk defa yaptığımız bir işlem değil. Bundan 1.5 ay önce, yaklaşık 15 kaymakamımızın kimini açığa aldık, kimini pasif göreve çektik” ifadelerini kullandı.

15 Temmuz’u unutarak işlem yapanların hain olduğunu söyleyen Soylu, “Gereğini titizlikle yapıyoruz ama anlamak istemiyorlar çünkü gözlerini kindarlık bürümüş. FETÖ’yle mücadele ediyoruz, FETÖ’cüler, Cumhuriyet gazetesi, OdaTV, BirGün, ana muhalefet partisinin sözcüleri saldırıyor. Elbette bunları bizlere yapanların sebeplerini bilmiyor değiliz” dedi. Bu coğrafyada bu ülkeyi yönetmeye çalışanların idamlık ve bayramlık olmak üzere iki gömleği olduğunu kaydeden Soylu, gazetemiz yazarı Terkoğlu’nu, dün yazdığı “Ben ihanet ediyorumdur’ diyen Bakan” yazısı nedeniyle hedef gösterdi. Soylu, “Yalanı ve ihaneti muhatap almazsanız hata edersiniz, Allah’ın emridir, muhatap alacaksınız. O berduşa sesleniyorum. Ben senin gibi birinin öbürünün adamı değilim, bu milletin adamıyım. Kimin adamı olduğun da belli. Kimlerle iş tutuğunuz, kime uşaklık ettiğiniz de belli” dedi.

Tören sonrası açıklama yapan Soylu, görevden alınan kaymakamlara ilişkin ifadelerinin medyada yanlış aktarılmasına tepki gösterdi. Gazetecilere “Yanlışınızı düzelteceğiz” diyen Soylu, “Kaymakamları açığa almışız ama esas sizi açığa almak lazım. Kaymakamlık eğitimi veriyoruz ama gazetecilik dersi de vermemiz gerekiyor herhalde” ifadelerini kullandı.