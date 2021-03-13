İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu yaşamını yitirdi

13 Mart 2021 Cumartesi, 11:08

Bir süredir İstanbul'daki özel bir hastanede tedavi gören İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu, kalp yetmezliği nedeniyle 75 yaşında annesi yaşamını yitirdi.

Konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan açıklamada bulundu.

Koca yaptığı paylaşımda, "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Beyefendi’nin muhterem anneleri Hakkın rahmetine kavuştu. Merhumeye Allah'tan rahmet, Süleyman Bey kardeşimize ve ailesine sabırlar diliyorum" dedi.

İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Beyefendi’nin muhterem anneleri Hakkın rahmetine kavuştu. Merhumeye Allah'tan rahmet, Süleyman Bey kardeşimize ve ailesine sabırlar diliyorum. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 13, 2021

HASTANEYE GELDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu annesi Servet Soylu'nun hayatını kaybettiği Bakırköy'deki hastaneye geldi.

EYÜPSULTAN MEZARLIĞI'NA DEFNEDİLECEK

Servet Soylu'nun cenazesinin yarın Gaziosmanpaşa Merkez Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Eyüpsultan Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

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BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 75 yaşında vefat eden annesi Servet Soylu için, baş sağlığı mesajı yayımladı. Erdoğan'ın mesajında, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu kardeşimin kıymetli validesi Servet Soylu hanımefendiye Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Süleyman Bey'e, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadeleri yer aldı.



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş:

"İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun muhterem annesi Servet Soylu'nun vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, başsağlığı mesajında, "İçişleri Bakanımız, dava ve yol arkadaşım Süleyman Soylu'nun ve ailesinin acısını paylaşıyor, merhume Servet Soylu'ya Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:

"İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Beyefendinin Hakk'a yürüyen kıymetli validesi Servet Soylu Hanımefendiye Allah'tan rahmet, Süleyman Bey kardeşimize ve kederli ailesine sabr-ı cemil diliyorum"

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan:

"İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun kıymetli annesi Servet Soylu hanımefendinin vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, Sayın Bakanımıza ve ailesine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya:

"İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun muhterem anneleri Servet teyzemizin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, Sayın Bakanımız ve kederli ailesine sabırlar diliyorum."



